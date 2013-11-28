Додано: Пон 10 лют, 2020 12:31

Бывалый написав: joik написав: Пост фактум получется что с 17 года и те кто в ОВГЗ и те кто в Авале с приличными пакетами получили больше 10% годовых что выше чем доходность в Европе и США, имеется ввиду физ лицо-инвестор. Пост фактум получется что с 17 года и те кто в ОВГЗ и те кто в Авале с приличными пакетами получили больше 10% годовых что выше чем доходность в Европе и США, имеется ввиду физ лицо-инвестор.

S&P500 вырос в 2019 на 26%, Все лидеры: AAPL, GOOG, AMZN, MSFT рост от 30%; TSLA в разы. S&P500 вырос в 2019 на 26%, Все лидеры: AAPL, GOOG, AMZN, MSFT рост от 30%; TSLA в разы.

Рост бумаги/индекса и денежная, после уплаты налогов, прибыль инвестора физ лица на протяжении 3 лет - две разные реальности, которые не пересекаютсяМеня удивило то, что хоть и задним числом, но в нашем сумрачном фондовом болоте, все таки была реальная инвестиционная прибыльная идея с часовым горизонтом в 3 года, вовремя реализовавши которою пересичный украинец мог заработатьАприори, думается, что и в это время на поверхности украинского фондового рынка есть прибыльная инвестиционная идея для реализации на последущие 3 годаТолько мы не видим ееВсе затмили США и ЕТФ с кучей надстроек и посредниковВсе агитируют прыгать за Атлантику ибо там золотой денежный дождьНо по мне так одна,две идеи есть и здесь на Украине, только их пока не видно