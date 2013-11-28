sansey написав:“Райффайзен Банк Аваль” показал 4,8 млрд гривен чистой прибыли.
“Райффайзен Банка Аваль” по итогам работы в 2019 году получил прибыль в сумме 4,75 млрд грн, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает Finbalance.
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 19,13% (требование НБУ — не менее 10%).
По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, “Райффайзен Банк Аваль” не нуждался в дополнительном капитале.
Спасибо.
Это лучше ожиданий (в 4,2 млрд. грн.).
Если решат направить 70% на дивы, тогда это 5,4 коп. на акцию.
При текущей рыночной цене (после вычета налогов и военного сбора) это 13% годовых.
Лучше, чем ОВГЗ
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Два останні роки максимальна ціна авалю перед дивідендами на 37 коп.зупинялась. Але, тільки в цьому році дохідність овдп на рівні 10%. Якщо двд будуть хоча б на рівні минулорічних, то є підстави очікувати вищої ціни.
Філ написав:Два останні роки максимальна ціна авалю перед дивідендами на 37 коп.зупинялась. Але, тільки в цьому році дохідність овдп на рівні 10%. Якщо двд будуть хоча б на рівні минулорічних, то є підстави очікувати вищої ціни.
Сегодня на закрытии был бид по 38 ( 250 тыс акций) и акс по 39 ( 250 тыс)
sansey написав:“Райффайзен Банк Аваль” показал 4,8 млрд гривен чистой прибыли.
“Райффайзен Банка Аваль” по итогам работы в 2019 году получил прибыль в сумме 4,75 млрд грн, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает Finbalance.
Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2020 года составил 19,13% (требование НБУ — не менее 10%).
По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, “Райффайзен Банк Аваль” не нуждался в дополнительном капитале.
Спасибо.
Это лучше ожиданий (в 4,2 млрд. грн.).
Если решат направить 70% на дивы, тогда это 5,4 коп. на акцию.
При текущей рыночной цене (после вычета налогов и военного сбора) это 13% годовых.
Лучше, чем ОВГЗ
Посчитал, удивительно, но цифры показывают в последние 2 года доходнее владеть Аваль если меть пакет от 200 000шт. чем ОВГЗ, еще конечно временной горизонт. Если Аваль отсквизят, дивидендная доходность исчезнет, тогда те кто зашел в 17-18 году в ОВГЗ от милиона гривен припевают. Пост фактум получется что с 17 года и те кто в ОВГЗ и те кто в Авале с приличными пакетами получили больше 10% годовых что выше чем доходность в Европе и США, имеется ввиду физ лицо-инвестор.
joik написав:Пост фактум получется что с 17 года и те кто в ОВГЗ и те кто в Авале с приличными пакетами получили больше 10% годовых что выше чем доходность в Европе и США, имеется ввиду физ лицо-инвестор.
S&P500 вырос в 2019 на 26%, Все лидеры: AAPL, GOOG, AMZN, MSFT рост от 30%; TSLA в разы.
joik написав:Пост фактум получется что с 17 года и те кто в ОВГЗ и те кто в Авале с приличными пакетами получили больше 10% годовых что выше чем доходность в Европе и США, имеется ввиду физ лицо-инвестор.
S&P500 вырос в 2019 на 26%, Все лидеры: AAPL, GOOG, AMZN, MSFT рост от 30%; TSLA в разы.
Рост бумаги/индекса и денежная, после уплаты налогов, прибыль инвестора физ лица на протяжении 3 лет - две разные реальности, которые не пересекаются Меня удивило то, что хоть и задним числом, но в нашем сумрачном фондовом болоте, все таки была реальная инвестиционная прибыльная идея с часовым горизонтом в 3 года, вовремя реализовавши которою пересичный украинец мог заработать Априори, думается, что и в это время на поверхности украинского фондового рынка есть прибыльная инвестиционная идея для реализации на последущие 3 года Только мы не видим ее Все затмили США и ЕТФ с кучей надстроек и посредников Все агитируют прыгать за Атлантику ибо там золотой денежный дождь Но по мне так одна,две идеи есть и здесь на Украине, только их пока не видно