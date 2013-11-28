Бывалый написав:Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.
joik написав:
Бывалый написав:Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.
Мне тоже интересно по Фридом и интернет трейдингу Как работает есть ли разница от Квика вообще какая платформа Откликнитесь кто юзает Фридом и платформу
Я подключен, но торговать нечего, пока в инетторговле УНАФ, МХПи ЭПЛЛ. Так выглядит стакан УНАФ сейчас: Платформа онлайн, совсем другая чем КВИК, по инструментарию особо разбираться не с чем было, есть демо версия, обучалка, если интересно можно ковыряться. Через нее же за бугром можно торговаться...