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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.3 5 50
У меня есть
6%
3
Дорого
28%
14
Не интересно
36%
18
Есть выход на Америку
6%
3
Позже куплю
10%
5
А так можно было?
14%
7
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:55

  greenozon написав:
  Філ написав:З середини лютого 2016 і до тепер аваль, враховуючи виплачені дивіденди, дав змогу збільшити капітал у майже 9 разів.


як ФО купити бумаги Аваля?


Если вопрос без прикола, то найдите себе брокера и откройте брокерский счёт. Заведите деньги и купите на одной из бирж.

На УБ например видна глубина стакана:
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=BAVL
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:30

  komp написав:
  Бывалый написав:Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.


  joik написав:
  Бывалый написав:Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.


Мне тоже интересно по Фридом и интернет трейдингу
Как работает
есть ли разница от Квика вообще какая платформа
Откликнитесь кто юзает Фридом и платформу

Я подключен, но торговать нечего, пока в инетторговле УНАФ, МХПи ЭПЛЛ.
Так выглядит стакан УНАФ сейчас:
Зображення
Платформа онлайн, совсем другая чем КВИК, по инструментарию особо разбираться не с чем было, есть демо версия, обучалка, если интересно можно ковыряться.
Через нее же за бугром можно торговаться...



Спасибо, кое что
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:57

greenozon, GTS вже практично все основне написав. Додам хіба те, що для фізосіб аваль доступніший ніж овдп, бо мінімальні лоти там справді мінімальні: від 10 тис штук акцій.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:44

Суд разблокировал процесс приватизации "Центрэнерго"
Хозяйственный суд Киева постановлением от 6 февраля удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, отменив меры обеспечения иска, которыми была заблокирована приватизация ПАО "Центрэнерго".
Об этом со ссылкой на пресс-службу ФГИ сообщает БизнесЦензор.

Фонд напоминает, что 23 января Хозяйственный суд Киева, без вызова сторон, рассмотрел и удовлетворил заявление ООО "Укрдонинвест" об обеспечении иска и запретил Фонду совершать действия по приватизации "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по сути о признании недействительным приказа ФГИУ № 1572 от 13 декабря 2018 года.

Фондом было подано в Хозяйственный суд города Киева ходатайство об отмене указанных мер обеспечения иска.

В то же время, в конце января Фонд государственного имущества начал процедуру отбора инвестиционных советников по приватизации "Центрэнерго". ФГИ также привлекает аудиторскую компанию для оценки состояния "Центрэнерго".
Живите своим умом!
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