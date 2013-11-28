Бывалый написав:Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.
joik написав:
Бывалый написав:Кто-то подключался к торгам через Фридом-Финанс, как терминал? Что-то я видел несколько котировок 10 акций по Укрнефти и Донбасэнего-скорей всего физ.лица. Остальные котировки в основном двусторонние и не много, что и были до запуска интернет-трейдинга.
Мне тоже интересно по Фридом и интернет трейдингу Как работает есть ли разница от Квика вообще какая платформа Откликнитесь кто юзает Фридом и платформу
Я подключен, но торговать нечего, пока в инетторговле УНАФ, МХПи ЭПЛЛ. Так выглядит стакан УНАФ сейчас: Платформа онлайн, совсем другая чем КВИК, по инструментарию особо разбираться не с чем было, есть демо версия, обучалка, если интересно можно ковыряться. Через нее же за бугром можно торговаться...
Суд разблокировал процесс приватизации "Центрэнерго" Хозяйственный суд Киева постановлением от 6 февраля удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, отменив меры обеспечения иска, которыми была заблокирована приватизация ПАО "Центрэнерго". Об этом со ссылкой на пресс-службу ФГИ сообщает БизнесЦензор.
Фонд напоминает, что 23 января Хозяйственный суд Киева, без вызова сторон, рассмотрел и удовлетворил заявление ООО "Укрдонинвест" об обеспечении иска и запретил Фонду совершать действия по приватизации "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по сути о признании недействительным приказа ФГИУ № 1572 от 13 декабря 2018 года.
Фондом было подано в Хозяйственный суд города Киева ходатайство об отмене указанных мер обеспечения иска.
В то же время, в конце января Фонд государственного имущества начал процедуру отбора инвестиционных советников по приватизации "Центрэнерго". ФГИ также привлекает аудиторскую компанию для оценки состояния "Центрэнерго".