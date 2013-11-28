RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2346234723482349

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.3 5 52
У меня есть
6%
3
Дорого
27%
14
Не интересно
37%
19
Есть выход на Америку
6%
3
Позже куплю
12%
6
А так можно было?
13%
7
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:37

Собрание по Авалю планируется на 24.04.2020.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 27.10.10
Подякував: 90 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:00

"Турбоатом" может получить контракт на $1 миллиард на строительстве АЭС в Узбекистане
https://biz.censor.net.ua/news/3175534/ ... zbekistane

В 2018 чистый доход был 2,615 млрд.
Прибыль 0,734 млрд.

Контракт крутейший, объем = 9 годовым выручкам.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37115
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3572 раз.
Подякували: 8960 раз.
 
Профіль
43
10
2
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:03

  Філ написав:Укрнафту залили до 140.

Техническая Продажа , скорее всего
reestr
 
Повідомлень: 992
З нами з: 10.08.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2346234723482349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 79275
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.