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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:37
Собрание по Авалю планируется на 24.04.2020.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:00
"Турбоатом" может получить контракт на $1 миллиард на строительстве АЭС в Узбекистане
В 2018 чистый доход был 2,615 млрд.
Прибыль 0,734 млрд.
Контракт крутейший, объем = 9 годовым выручкам.
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:03
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