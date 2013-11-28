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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:37
Собрание по Авалю планируется на 24.04.2020.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Чет 13 лют, 2020 18:00
"Турбоатом" может получить контракт на $1 миллиард на строительстве АЭС в Узбекистанеhttps://biz.censor.net.ua/news/3175534/ ... zbekistane
В 2018 чистый доход был 2,615 млрд.
Прибыль 0,734 млрд.
Контракт крутейший, объем = 9 годовым выручкам.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:03
Філ написав:
Укрнафту залили до 140.
Техническая Продажа , скорее всего
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reestr
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:44
reestr написав: Філ написав:
Укрнафту залили до 140.
Техническая Продажа , скорее всего
Вы еще верите в Укрнефть???
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VitaliyN
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:37
VitaliyN написав: reestr написав: Філ написав:
Укрнафту залили до 140.
Техническая Продажа , скорее всего
Вы еще верите в Укрнефть???
Конечно!!!
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reestr
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