Идеи: портфель
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:37
Собрание по Авалю планируется на 24.04.2020.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Повідомлень: 421
З нами з: 27.10.10
Подякував: 90 раз.
Подякували: 201 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:00
"Турбоатом" может получить контракт на $1 миллиард на строительстве АЭС в Узбекистане
https://biz.censor.net.ua/news/3175534/ ... zbekistane
В 2018 чистый доход был 2,615 млрд.
Прибыль 0,734 млрд.
Контракт крутейший, объем = 9 годовым выручкам.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 37117
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3572 раз.
Подякували: 8965 раз.
Профіль
43
10
2
1
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:03
Філ написав:
Укрнафту залили до 140.
Техническая Продажа , скорее всего
reestr
Повідомлень: 993
З нами з: 10.08.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 353 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:44
reestr написав: Філ написав:
Укрнафту залили до 140.
Техническая Продажа , скорее всего
Вы еще верите в Укрнефть???
VitaliyN
Повідомлень: 34
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:37
VitaliyN написав: reestr написав: Філ написав:
Укрнафту залили до 140.
Техническая Продажа , скорее всего
Вы еще верите в Укрнефть???
Конечно!!!
reestr
Повідомлень: 993
З нами з: 10.08.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 353 раз.
Профіль
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:57
reestr Фанатизм, чи є раціональні аргументи?
Філ
Повідомлень: 1708
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 323 раз.
Профіль
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:09
Філ ну а что делать? все украинские бумаги превратились в пыль.. но выбросить жалко... Вопрос дня: две недели назад подкупил запас для семьи и близких, друзей повязки швейцарские со степенью фильтрации более 95% по цене 30 грн за пачку теперь они стоят там же по 400 грн за пачку.. Как вот у людей есть совесть задирать так цены?
vladislavlvov
Повідомлень: 2066
З нами з: 02.03.07
Подякував: 95 раз.
Подякували: 376 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
166
79287