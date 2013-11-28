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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2346234723482349

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.3 5 53
У меня есть
6%
3
Дорого
26%
14
Не интересно
38%
20
Есть выход на Америку
6%
3
Позже куплю
11%
6
А так можно было?
13%
7
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:37

Собрание по Авалю планируется на 24.04.2020.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:00

"Турбоатом" может получить контракт на $1 миллиард на строительстве АЭС в Узбекистане
https://biz.censor.net.ua/news/3175534/ ... zbekistane

В 2018 чистый доход был 2,615 млрд.
Прибыль 0,734 млрд.

Контракт крутейший, объем = 9 годовым выручкам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:03

  Філ написав:Укрнафту залили до 140.

Техническая Продажа , скорее всего
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:44

  reestr написав:
  Філ написав:Укрнафту залили до 140.

Техническая Продажа , скорее всего


Вы еще верите в Укрнефть???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:37

  VitaliyN написав:
  reestr написав:
  Філ написав:Укрнафту залили до 140.

Техническая Продажа , скорее всего


Вы еще верите в Укрнефть???

Конечно!!!
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:57

reestr Фанатизм, чи є раціональні аргументи?
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:09

Філ ну а что делать? все украинские бумаги превратились в пыль.. но выбросить жалко...

Вопрос дня: две недели назад подкупил запас для семьи и близких, друзей повязки швейцарские со степенью фильтрации более 95% по цене 30 грн за пачку теперь они стоят там же по 400 грн за пачку.. Как вот у людей есть совесть задирать так цены?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:21

  vladislavlvov написав:Філ ну а что делать? все украинские бумаги превратились в пыль.. но выбросить жалко...

Вопрос дня: две недели назад подкупил запас для семьи и близких, друзей повязки швейцарские со степенью фильтрации более 95% по цене 30 грн за пачку теперь они стоят там же по 400 грн за пачку.. Как вот у людей есть совесть задирать так цены?


Повязки швейцарские со степенью фильтрации в пачках -это инвестиция в Вашем портфеле?
joik
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:50

  Investor_33 написав:
  proftpd66 написав:есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?
некуда деть бабулес, думаю диверсификацию

Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп).
З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией...


Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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