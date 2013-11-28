Філ ну а что делать? все украинские бумаги превратились в пыль.. но выбросить жалко...
Вопрос дня: две недели назад подкупил запас для семьи и близких, друзей повязки швейцарские со степенью фильтрации более 95% по цене 30 грн за пачку теперь они стоят там же по 400 грн за пачку.. Как вот у людей есть совесть задирать так цены?
vladislavlvov написав:Філ ну а что делать? все украинские бумаги превратились в пыль.. но выбросить жалко...
Вопрос дня: две недели назад подкупил запас для семьи и близких, друзей повязки швейцарские со степенью фильтрации более 95% по цене 30 грн за пачку теперь они стоят там же по 400 грн за пачку.. Как вот у людей есть совесть задирать так цены?
Повязки швейцарские со степенью фильтрации в пачках -это инвестиция в Вашем портфеле?
proftpd66 написав:есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет? некуда деть бабулес, думаю диверсификацию
Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп). З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией...
Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r