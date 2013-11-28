Філ ну а что делать? все украинские бумаги превратились в пыль.. но выбросить жалко...
Вопрос дня: две недели назад подкупил запас для семьи и близких, друзей повязки швейцарские со степенью фильтрации более 95% по цене 30 грн за пачку теперь они стоят там же по 400 грн за пачку.. Как вот у людей есть совесть задирать так цены?
vladislavlvov написав:Філ ну а что делать? все украинские бумаги превратились в пыль.. но выбросить жалко...
Вопрос дня: две недели назад подкупил запас для семьи и близких, друзей повязки швейцарские со степенью фильтрации более 95% по цене 30 грн за пачку теперь они стоят там же по 400 грн за пачку.. Как вот у людей есть совесть задирать так цены?
Повязки швейцарские со степенью фильтрации в пачках -это инвестиция в Вашем портфеле?
proftpd66 написав:есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет? некуда деть бабулес, думаю диверсификацию
Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп). З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией...
Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Доброго дня. Одразу хочу вибачитеся за офтоп, шановнi форумчани. З наступного року планую диверсiфiкувати власнi активи. Наразi маю в портфелi депоГРН, золото, укракцii. Вивчаю можливicть вкладення коштiв у нерухомiсть, ETF, земельну дiлянку або P2P iнвестицii на мiжнародних майданчиках. Якщо по першими трьом темам маю достатньо iнфи, то на рахунок P2P нiчого. Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?