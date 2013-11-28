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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2346234723482349

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.3 5 53
У меня есть
6%
3
Дорого
26%
14
Не интересно
38%
20
Есть выход на Америку
6%
3
Позже куплю
11%
6
А так можно было?
13%
7
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:37

Собрание по Авалю планируется на 24.04.2020.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:00

"Турбоатом" может получить контракт на $1 миллиард на строительстве АЭС в Узбекистане
https://biz.censor.net.ua/news/3175534/ ... zbekistane

В 2018 чистый доход был 2,615 млрд.
Прибыль 0,734 млрд.

Контракт крутейший, объем = 9 годовым выручкам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:03

  Філ написав:Укрнафту залили до 140.

Техническая Продажа , скорее всего
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:44

  reestr написав:
  Філ написав:Укрнафту залили до 140.

Техническая Продажа , скорее всего


Вы еще верите в Укрнефть???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:37

  VitaliyN написав:
  reestr написав:
  Філ написав:Укрнафту залили до 140.

Техническая Продажа , скорее всего


Вы еще верите в Укрнефть???

Конечно!!!
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:57

reestr Фанатизм, чи є раціональні аргументи?
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:09

Філ ну а что делать? все украинские бумаги превратились в пыль.. но выбросить жалко...

Вопрос дня: две недели назад подкупил запас для семьи и близких, друзей повязки швейцарские со степенью фильтрации более 95% по цене 30 грн за пачку теперь они стоят там же по 400 грн за пачку.. Как вот у людей есть совесть задирать так цены?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:21

  vladislavlvov написав:Філ ну а что делать? все украинские бумаги превратились в пыль.. но выбросить жалко...

Вопрос дня: две недели назад подкупил запас для семьи и близких, друзей повязки швейцарские со степенью фильтрации более 95% по цене 30 грн за пачку теперь они стоят там же по 400 грн за пачку.. Как вот у людей есть совесть задирать так цены?


Повязки швейцарские со степенью фильтрации в пачках -это инвестиция в Вашем портфеле?
joik
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:50

  Investor_33 написав:
  proftpd66 написав:есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?
некуда деть бабулес, думаю диверсификацию

Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп).
З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией...


Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:48

Доступ на іноземні майданчики Р2Р

Доброго дня. Одразу хочу вибачитеся за офтоп, шановнi форумчани. З наступного року планую диверсiфiкувати власнi активи. Наразi маю в портфелi депоГРН, золото, укракцii. Вивчаю можливicть вкладення коштiв у нерухомiсть, ETF, земельну дiлянку або P2P iнвестицii на мiжнародних майданчиках. Якщо по першими трьом темам маю достатньо iнфи, то на рахунок P2P нiчого.
Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?
bulldog-zp
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