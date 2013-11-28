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індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Идеи: портфель Идеи: портфель + Додати

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2347234823492350 Почему у Вас нет акций Apple? Идеи: портфель 3.3 5 54 У меня есть 6% 3 Дорого 26% 14 Не интересно 37% 20 Есть выход на Америку 7% 4 Позже куплю 11% 6 А так можно было? 13% 7 Всього голосів : 54 Додано: Пон 17 лют, 2020 08:47 proftpd66 написав: Investor_33 написав: proftpd66 написав: есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?

некуда деть бабулес, думаю диверсификацию есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?некуда деть бабулес, думаю диверсификацию

Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп).

З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией... Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп).З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией...



Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок

Та й таке Та й таке St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 941 З нами з: 16.05.17 Подякував: 54 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 11:27 proftpd66 написав: Investor_33 написав: proftpd66 написав: есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?

некуда деть бабулес, думаю диверсификацию есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?некуда деть бабулес, думаю диверсификацию

Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп).

З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией... Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп).З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией...



Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок

А при инвестировании Мы на отделения смотрим, или на финрезультаты???

Смешно до слез...

И какого хрена ходить по отделениям... Смотреть на совок??? А онлай-банкинг нам зачем??? Я и физик и ТОВ-ка у меня... и сейчас сижу в нескольких банках... Все посещал один раз для открытия счетов. Все остальное не выходя из дома или офиса!!! А при инвестировании Мы на отделения смотрим, или на финрезультаты???Смешно до слез...И какого хрена ходить по отделениям... Смотреть на совок??? А онлай-банкинг нам зачем??? Я и физик и ТОВ-ка у меня... и сейчас сижу в нескольких банках... Все посещал один раз для открытия счетов. Все остальное не выходя из дома или офиса!!! VitaliyN Повідомлень: 35 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2020 19:25 Нафтогаз" планирует одолжить "Укрнафте" 2,5 миллиарда на уплату налогов

НАК "Нафтогаз Украины" планирует предоставить ПАО "Укрнафта" беспроцентный заем в размере 2,51 млрд грн для погашения налоговых обязательств в рамках урегулирования вопроса по газу в подземных хранилищах (ПХГ).

Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



Соответствующее решение наблюдательного совета "Укрнафты" об одобрении получения компанией займа было принято на внеочередном заседании 14 февраля голосами восьми (из девяти присутствующих) членов набсовета. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу глава набсовета Юрий Витренко.



В сообщении отмечается, что 31 января 2020 года между "Укрнафтой" и НАК "Нафтогаз Украины" был заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2,06 млрд кубометров и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз". На основании данной операции и возникли денежные обязательства "Укрнафты" по оплате налога на добавленную стоимость (НДС).



С целью обеспечения выполнения обязательств "Укрнафты" по возвращению займа, стороны условились, что в случае, если "Укрнафта" до 1 апреля не вернет одолженную ей сумму, НАК получает право собственности на природный газ "Укрнафты" в ПХГ на общую сумму 2,51 млрд грн.



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Получается цена газа 7304 грн с ПДВ *2,06 млрд.кубов



15,046 млрд.грн получит Укрнафта ( з ПДВ )

12,583 млрд.грн без ПДВ



Сейчас цена на бирже на газ в зависимости от условия оплаты 4500 - 5800 грн Живите своим умом! zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 37119 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3572 раз. Подякували: 8967 раз. Профіль 44 11 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2347234823492350 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 79321

4884707 Нед 31 гру, 2017 11:59