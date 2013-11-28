Додано: Пон 17 лют, 2020 19:25

Нафтогаз" планирует одолжить "Укрнафте" 2,5 миллиарда на уплату налогов

НАК "Нафтогаз Украины" планирует предоставить ПАО "Укрнафта" беспроцентный заем в размере 2,51 млрд грн для погашения налоговых обязательств в рамках урегулирования вопроса по газу в подземных хранилищах (ПХГ).

Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



Соответствующее решение наблюдательного совета "Укрнафты" об одобрении получения компанией займа было принято на внеочередном заседании 14 февраля голосами восьми (из девяти присутствующих) членов набсовета. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу глава набсовета Юрий Витренко.



В сообщении отмечается, что 31 января 2020 года между "Укрнафтой" и НАК "Нафтогаз Украины" был заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2,06 млрд кубометров и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз". На основании данной операции и возникли денежные обязательства "Укрнафты" по оплате налога на добавленную стоимость (НДС).



С целью обеспечения выполнения обязательств "Укрнафты" по возвращению займа, стороны условились, что в случае, если "Укрнафта" до 1 апреля не вернет одолженную ей сумму, НАК получает право собственности на природный газ "Укрнафты" в ПХГ на общую сумму 2,51 млрд грн.



----------

Получается цена газа 7304 грн с ПДВ *2,06 млрд.кубов



15,046 млрд.грн получит Укрнафта ( з ПДВ )

12,583 млрд.грн без ПДВ



Сейчас цена на бирже на газ в зависимости от условия оплаты 4500 - 5800 грн

Живите своим умом!