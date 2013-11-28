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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 лют, 2020 08:47
proftpd66 написав: Investor_33 написав: proftpd66 написав:
есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?
некуда деть бабулес, думаю диверсификацию
Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп).
З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией...
Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок
Та й таке
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:27
proftpd66 написав: Investor_33 написав: proftpd66 написав:
есть индекс укр биржы? что купить можно не глядя на 5 лет?
некуда деть бабулес, думаю диверсификацию
Берите Аваль, ИМХО, за 1,5 года удвоетесь ("вангую" 15коп двд и ценник 55+ коп).
З.Ы. За остальным не слежу особо, вон Зед пишет про хорошую отчетновть КВБЗ... может УНАФ выстрелит (тема со спрорным газом), СЕЕН не понятно что с приватизацией...
Аваль самый худший банк, полный совок . Там нету ничего особенного , разве что обслуживает юриков по традиции из 2000. Все остальное там совок
А при инвестировании Мы на отделения смотрим, или на финрезультаты???
Смешно до слез...
И какого хрена ходить по отделениям... Смотреть на совок??? А онлай-банкинг нам зачем??? Я и физик и ТОВ-ка у меня... и сейчас сижу в нескольких банках... Все посещал один раз для открытия счетов. Все остальное не выходя из дома или офиса!!!
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VitaliyN
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:25
Нафтогаз" планирует одолжить "Укрнафте" 2,5 миллиарда на уплату налогов
НАК "Нафтогаз Украины" планирует предоставить ПАО "Укрнафта" беспроцентный заем в размере 2,51 млрд грн для погашения налоговых обязательств в рамках урегулирования вопроса по газу в подземных хранилищах (ПХГ).
Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение наблюдательного совета "Укрнафты" об одобрении получения компанией займа было принято на внеочередном заседании 14 февраля голосами восьми (из девяти присутствующих) членов набсовета. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу глава набсовета Юрий Витренко.
В сообщении отмечается, что 31 января 2020 года между "Укрнафтой" и НАК "Нафтогаз Украины" был заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2,06 млрд кубометров и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз". На основании данной операции и возникли денежные обязательства "Укрнафты" по оплате налога на добавленную стоимость (НДС).
С целью обеспечения выполнения обязательств "Укрнафты" по возвращению займа, стороны условились, что в случае, если "Укрнафта" до 1 апреля не вернет одолженную ей сумму, НАК получает право собственности на природный газ "Укрнафты" в ПХГ на общую сумму 2,51 млрд грн.
----------
Получается цена газа 7304 грн с ПДВ *2,06 млрд.кубов
15,046 млрд.грн получит Укрнафта ( з ПДВ )
12,583 млрд.грн без ПДВ
Сейчас цена на бирже на газ в зависимости от условия оплаты 4500 - 5800 грн
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 18 лют, 2020 07:19
zzzzzz
На оптовом хабе в Луизиане цена газа 70$.
Так что летом в Украине цена может дойти до 3000 грн
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St/2
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:44
St/2 написав:zzzzzz
На оптовом хабе в Луизиане цена газа 70$.
Так что летом в Украине цена может дойти до 3000 грн
О, Виталий, никак рост пойдёт на УБе)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:07
ПАО "Украинская биржа" (УБ) увеличит капитал вдвое и сменит руководителя.
Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров УБ 17 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение на сайте биржи.
В частности, акционеры решили выпустить 25 тыс. новых акций (дополнительно к 25 тыс. выпущенных ранее номиналом 1 тыс. грн каждая), а также выбрать председателем правления биржи Артемия Ершова (после согласования кандидатуры с НКЦБФР).
"Акционеры проголосовали за отказ от преимущественного права при размещении дополнительной эмиссии. Новые акции будут размещены как среди существующих акционеров, так и среди новых инвесторов", – прокомментировал итоги собрания акционеров директор по развитию бизнеса УБ Алексей Сухоруков.
Напомним, 11 января были прекращены полномочий главы правления УБ Евгения Комиссарова по собственному желанию, который занимал эту должность с сентября 2018 года.
По данным на сайте УБ, Артемий Ершов на протяжении последних пяти лет занимал должности главы биржевого совета УБ, был членом набсоветов "Укрсоцбанка" и "Альфа-Банка".
Как сообщалось, в августе 2018 года ПАО "Украинская биржа" (УБ) планировала выпустить дополнительно к существующим 25 000 акциям 14 063 новых и предложить их Бохайской Товарной Бирже (BOCE, Китай). Однако эта сделка не состоялась, а BOCE стала совладельцем другой украинской биржи ПФТС.
Напомним, российская "Московская биржа" в 2016 году вышла из капитала фондовой площадки "Украинская биржа": в начале февраля Dragon Capital s.r.о. (Чехия) выкупила у нее 4,997 тыс. акций украинской биржи (19,988% ценных бумаг), после чего 9 марта инвестгруппа "Универ Капитал" выкупила остальные 23% акций УБ в собственности МБ. В том числе группа "Универ Капитал" выкупила 100% акций Украинского биржевого холдинга, которому принадлежало 20,64% акций УБ и примерно 3% акций биржи напрямую.
В начале 2017 года Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 20,788%.
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komp
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:21
komp написав:
ПАО "Украинская биржа" (УБ) увеличит капитал вдвое и сменит руководителя.
Ершов это кум Лёвочкина.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:31
Питання до динозаврів ринку, якщо такі ще залишились тут. Яка була ситуація із дивідендами у Київобленегро у часи коли ними володіла AES? В старих звітах на Сміді бачу що якісь там прибутки були, але хотілося б перевірити як вони розподілялись...
ПС Крим це Україна!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 20:14
Сильно рынки валятся! Очередной кризис начался?
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