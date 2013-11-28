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#<1 ... 2348234923502351 Почему у Вас нет акций Apple? Идеи: портфель 3.4 5 55 У меня есть 5% 3 Дорого 25% 14 Не интересно 36% 20 Есть выход на Америку 7% 4 Позже куплю 11% 6 А так можно было? 15% 8 Всього голосів : 55 Додано: Пон 24 лют, 2020 22:29 ПАО "Укрнафта" подписало мировое соглашение с ООО "Котлас", предоставив последнему рассрочку для погашения долга за поставленную в 2015 году нефть в размере 2,48 млрд грн до конца 2025 года.



Мировое соглашение утверждено Восточным апелляционным хозяйственным судом (Харьков) 10 февраля и обнародовано в Едином госреестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.



Соглашение было подписано сторонами 7 февраля. Согласно его условиям, "Колтас" должен ежеквартально погашать в среднем по 103 млн грн чистого долга. Первый платеж в размере 97,56 млн грн должен быть осуществлен до 31 марта 2020 года. На период действия мирового соглашения – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 ггода – применяются проценты к сумме долга по ставке 14,4% годовых с НДС.



В то же время от любых штрафов с момента возникновения долга (31 декабря 2015 года) до утверждения судом мирового соглашения (10 февраля 2020 года.) "Укрнафта" отказалась. Речь идет об инфляционных начислениях по среднему индексу инфляции и 3% годовых. Расчет этих штрафных санкций в мировом соглашении не приводится.



Как отмечает издание, учитывая средний индекс инфляции за 2016-2019 годы включительно на уровне 11%, только инфляционные платежи за четыре года могли бы составить 266 млн грн. Кроме того, штраф по ставке 3% годовых составил бы 319 млн грн. Таким образом "Укрнафта" отказалась от требования около 585 млн грн штрафов и инфляционных потерь.



Подписанию мирового соглашения предшествовала добровольная уплата "Котласом" 176 млн грн в декабре 2019 года. Это примерно 6% от общей суммы чистого долга. Еще 44 млн грн были уплачены в период 2017-2019 годов, о чем ранее сообщало Национальное антикоррупционное бюро.



По данным Единого госреестра судебных решений, "Укрнафта", помимо "Котласа", в январе-феврале подписала мировые соглашения с остальными 4 компаниями, которым в 2015 году бесплатно отгрузила почти 1 млн тонн нефти



Такие соглашения заключены с компаниями "Прикарпатьенефтетрейд" (долг перед "Укрнафтой" 1,81 млрд грн) и "Гарант-УТН" (649 млн грн), "Техтрейд групп" (1,1 млрд грн), "Галнафта" (1,32 млрд грн). При этом по состоянию на 24 февраля, в Едином госреестре не обнародованы решения суда об утверждении этих мировых соглашений. Соответственно параметры этих договоров на данный момент неизвестны.



Подписание мировых соглашений, которыми урегулируется задолженность 5 компаний, получивших в 2015 года нефть на сумму 7,7 млрд грн, предшествовало заявлению директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты". komp 1 Повідомлень: 8070 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2160 раз. Подякували: 3181 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2348234923502351 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 79372

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