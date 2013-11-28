ПАО "Укрнафта" подписало мировое соглашение с ООО "Котлас", предоставив последнему рассрочку для погашения долга за поставленную в 2015 году нефть в размере 2,48 млрд грн до конца 2025 года.
Мировое соглашение утверждено Восточным апелляционным хозяйственным судом (Харьков) 10 февраля и обнародовано в Едином госреестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.
Соглашение было подписано сторонами 7 февраля. Согласно его условиям, "Колтас" должен ежеквартально погашать в среднем по 103 млн грн чистого долга. Первый платеж в размере 97,56 млн грн должен быть осуществлен до 31 марта 2020 года. На период действия мирового соглашения – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 ггода – применяются проценты к сумме долга по ставке 14,4% годовых с НДС.
В то же время от любых штрафов с момента возникновения долга (31 декабря 2015 года) до утверждения судом мирового соглашения (10 февраля 2020 года.) "Укрнафта" отказалась. Речь идет об инфляционных начислениях по среднему индексу инфляции и 3% годовых. Расчет этих штрафных санкций в мировом соглашении не приводится.
Как отмечает издание, учитывая средний индекс инфляции за 2016-2019 годы включительно на уровне 11%, только инфляционные платежи за четыре года могли бы составить 266 млн грн. Кроме того, штраф по ставке 3% годовых составил бы 319 млн грн. Таким образом "Укрнафта" отказалась от требования около 585 млн грн штрафов и инфляционных потерь.
Подписанию мирового соглашения предшествовала добровольная уплата "Котласом" 176 млн грн в декабре 2019 года. Это примерно 6% от общей суммы чистого долга. Еще 44 млн грн были уплачены в период 2017-2019 годов, о чем ранее сообщало Национальное антикоррупционное бюро.
По данным Единого госреестра судебных решений, "Укрнафта", помимо "Котласа", в январе-феврале подписала мировые соглашения с остальными 4 компаниями, которым в 2015 году бесплатно отгрузила почти 1 млн тонн нефти
Такие соглашения заключены с компаниями "Прикарпатьенефтетрейд" (долг перед "Укрнафтой" 1,81 млрд грн) и "Гарант-УТН" (649 млн грн), "Техтрейд групп" (1,1 млрд грн), "Галнафта" (1,32 млрд грн). При этом по состоянию на 24 февраля, в Едином госреестре не обнародованы решения суда об утверждении этих мировых соглашений. Соответственно параметры этих договоров на данный момент неизвестны.
Подписание мировых соглашений, которыми урегулируется задолженность 5 компаний, получивших в 2015 года нефть на сумму 7,7 млрд грн, предшествовало заявлению директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".
Президент Владимир Зеленский назвал прекрасной идеей приватизацию госкомпании Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами.
Об этом он сообщил на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве. По словам Зеленского, инвестор должен быть сильный и надежный, вроде энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.
Зеленский обратился к главе холдинга Максиму Тимченко, готов ли ДТЭК принять участие в приватизации. На что Тимченко ответил, что сейчас не готов сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет (АМКУ), скорее всего, будет против этого.
"Если говорить о приватизации Центрэнерго, то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК. - Ред.) ... у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - заявил Зеленский.
"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", - заявил президент.
Далее Зеленский отметил, что ДТЭК должны помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт.
komp написав:Без комментариев, цензурно не получается:
Президент Владимир Зеленский назвал прекрасной идеей приватизацию госкомпании Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами.
Об этом он сообщил на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве. По словам Зеленского, инвестор должен быть сильный и надежный, вроде энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.
Зеленский обратился к главе холдинга Максиму Тимченко, готов ли ДТЭК принять участие в приватизации. На что Тимченко ответил, что сейчас не готов сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет (АМКУ), скорее всего, будет против этого.
"Если говорить о приватизации Центрэнерго, то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК. - Ред.) ... у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - заявил Зеленский.
"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", - заявил президент.
Далее Зеленский отметил, что ДТЭК должны помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт.
Вот тем 75% и яркий пример связки государства из богатыми А как же корпоративное управление, как же биржа, цена акций, оценка акций А как же стратегическое предприятие ! то же им богатым А как же генерация которая долю на рынке имеет ! тоже им богатым
joik Ну, писали недавно что не 75% уже а 40 ... а так, да, печалька...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."