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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:38

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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:57

Кабинет министров на заседании в среду, 26 февраля, принял решение о смене руководства ПАО "Центрэнерго" и трех подконтрольных государству облэнерго.
Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента на компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые фактически являются государственными компаниями", – сказал Гончарук.

Подробную информацию об этих лицах премьер пообещал обнародовать позднее.

Это сделано фактически для того, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации. Это решение главы Фонда государственного имущества", – отметил Гончарук.

Глава правительства добавил, что на "Центрэнерго" сейчас проходит аудит, результаты которого будут обнародованы в течении нескольких недель.

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178001
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