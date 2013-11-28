Кабинет министров на заседании в среду, 26 февраля, принял решение о смене руководства ПАО "Центрэнерго" и трех подконтрольных государству облэнерго. Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента на компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые фактически являются государственными компаниями", – сказал Гончарук.
Подробную информацию об этих лицах премьер пообещал обнародовать позднее.
Это сделано фактически для того, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации. Это решение главы Фонда государственного имущества", – отметил Гончарук.
Глава правительства добавил, что на "Центрэнерго" сейчас проходит аудит, результаты которого будут обнародованы в течении нескольких недель.
Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.
После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178001