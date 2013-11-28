Люди Коломойского заблокировали офис "Центрэнерго" и не пускают новое руководство.
Новый менеджмент "Центрэнерго", который вчера был назначен Кабмином, не может нормально приступить к принятию дел из-за блокирования работы офиса компании прежним руководством при поддержке людей Игоря Коломойского.
Как пить дать раздеребанят актив, Коломойский не отступится, акции нужно сбрасывать такое ощущение что в этом году цена упадет до 4 грн
Люди Коломойского заблокировали офис "Центрэнерго" и не пускают новое руководство.
Новый менеджмент "Центрэнерго", который вчера был назначен Кабмином, не может нормально приступить к принятию дел из-за блокирования работы офиса компании прежним руководством при поддержке людей Игоря Коломойского.
Как пить дать раздеребанят актив, Коломойский не отступится, акции нужно сбрасывать такое ощущение что в этом году цена упадет до 4 грн
ПАО "Донбассэнерго" по итогам работы в 2019 году получило убыток до налогообложения в сумме 82,01 млн грн, чистый убыток предприятия составил 69 млн грн, по сравнению с чистой прибылью в 104,11 млн грн годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.
"Показатель EBITDA за 2019 год составляет -63,91 млн грн, что обусловлено ухудшением результатов операционной деятельности, с одновременной положительной корректировкой резервов расходов и обеспечений", – сказано в сообщении.
В прошлом году на производство электроэнергии в общем объеме товарной продукции основным ПАО "Донбассэнерго" составило 99,5 %. В общей структуре производства электроэнергии в Украине за 2019 год компания занимает 2,2% рынка, в структуре тепловой генерации – 7,5 %.
По итогам года Славянская ТЭС компании выработала 3,37 млрд кВт-ч электроэнергии и реализовала 3,04 млрд кВт-ч. Утвержденная задача по производству электроэнергии выполнена на 105,5%.
За отчетный период компанией перечислены обязательные платежи в бюджет и фонды в сумме 717,29 млн грн, освоены капитальные инвестиции на сумму 169,87 млн, что составляет 97,3% от планового показателя.
"За прошлый год "чистый оборотный капитал" уменьшился по сравнению с 2018 годом на 591,3 млн грн и составил 2,97 млрд грн вследствие снижения уровня расчетов ГП "Энергорынок" за электрическую энергию, отпущенную до 30 июня 2019 года, и погашения ПАО "Донбассэнерго" ранее привлеченных авансов и кредитов в сумме 442,88 млрд грн", – отмечается в сообщении.
Средняя численность работников компании в прошлом году составила 2439 человек, что на 19 работников больше, чем в 2018 году.
Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 1,8 раза или на 46,8 млн грн по сравнению с 2017 годом – до 104,11 млн грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178868
Господа аудиторы, прокомментируйте пожалуйста как заключение мировых соглашений в суде отразится на отчетности компании.
Как я понимаю под эту задолженность, Котлас и прочие, были созданы резервы , что в последствии привело к убыткам в прошлые года. Теперь эти резервы можно будет как-то расформировывать ?
ИМХО, это же не банк что бы резервы формировать... то что вернут за 3-5 лет (на сколько там мировое рассчитано) то и будет прибыль. З.Ы. Давайте ставки принимать сколько аваль пустит на двд. Мне интересно, курс евро повлияет на решение (в прошлом году был около 30 а сейчас 27-28)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."