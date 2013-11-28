Додано: Пон 02 бер, 2020 16:02

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор."Показатель EBITDA за 2019 год составляет -63,91 млн грн, что обусловлено ухудшением результатов операционной деятельности, с одновременной положительной корректировкой резервов расходов и обеспечений", – сказано в сообщении.В прошлом году на производство электроэнергии в общем объеме товарной продукции основным ПАО "Донбассэнерго" составило 99,5 %. В общей структуре производства электроэнергии в Украине за 2019 год компания занимает 2,2% рынка, в структуре тепловой генерации – 7,5 %.По итогам года Славянская ТЭС компании выработала 3,37 млрд кВт-ч электроэнергии и реализовала 3,04 млрд кВт-ч. Утвержденная задача по производству электроэнергии выполнена на 105,5%.За отчетный период компанией перечислены обязательные платежи в бюджет и фонды в сумме 717,29 млн грн, освоены капитальные инвестиции на сумму 169,87 млн, что составляет 97,3% от планового показателя."За прошлый год "чистый оборотный капитал" уменьшился по сравнению с 2018 годом на 591,3 млн грн и составил 2,97 млрд грн вследствие снижения уровня расчетов ГП "Энергорынок" за электрическую энергию, отпущенную до 30 июня 2019 года, и погашения ПАО "Донбассэнерго" ранее привлеченных авансов и кредитов в сумме 442,88 млрд грн", – отмечается в сообщении.Средняя численность работников компании в прошлом году составила 2439 человек, что на 19 работников больше, чем в 2018 году.Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 1,8 раза или на 46,8 млн грн по сравнению с 2017 годом – до 104,11 млн грн.Источник: