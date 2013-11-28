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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 10:33

  GTS написав:
Люди Коломойского заблокировали офис "Центрэнерго" и не пускают новое руководство.

Новый менеджмент "Центрэнерго", который вчера был назначен Кабмином, не может нормально приступить к принятию дел из-за блокирования работы офиса компании прежним руководством при поддержке людей Игоря Коломойского.


Как пить дать раздеребанят актив, Коломойский не отступится,
акции нужно сбрасывать такое ощущение что в этом году цена упадет до 4 грн
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 11:52

  joik написав:
  GTS написав:
Люди Коломойского заблокировали офис "Центрэнерго" и не пускают новое руководство.

Новый менеджмент "Центрэнерго", который вчера был назначен Кабмином, не может нормально приступить к принятию дел из-за блокирования работы офиса компании прежним руководством при поддержке людей Игоря Коломойского.


Как пить дать раздеребанят актив, Коломойский не отступится,
акции нужно сбрасывать такое ощущение что в этом году цена упадет до 4 грн

Эт точно!!!
Что скот с Укрнафтой сделал...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 13:41

Ливанули Центра на новостях.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 16:02

ПАО "Донбассэнерго" по итогам работы в 2019 году получило убыток до налогообложения в сумме 82,01 млн грн, чистый убыток предприятия составил 69 млн грн, по сравнению с чистой прибылью в 104,11 млн грн годом ранее.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Показатель EBITDA за 2019 год составляет -63,91 млн грн, что обусловлено ухудшением результатов операционной деятельности, с одновременной положительной корректировкой резервов расходов и обеспечений", – сказано в сообщении.

В прошлом году на производство электроэнергии в общем объеме товарной продукции основным ПАО "Донбассэнерго" составило 99,5 %. В общей структуре производства электроэнергии в Украине за 2019 год компания занимает 2,2% рынка, в структуре тепловой генерации – 7,5 %.

По итогам года Славянская ТЭС компании выработала 3,37 млрд кВт-ч электроэнергии и реализовала 3,04 млрд кВт-ч. Утвержденная задача по производству электроэнергии выполнена на 105,5%.

За отчетный период компанией перечислены обязательные платежи в бюджет и фонды в сумме 717,29 млн грн, освоены капитальные инвестиции на сумму 169,87 млн, что составляет 97,3% от планового показателя.

"За прошлый год "чистый оборотный капитал" уменьшился по сравнению с 2018 годом на 591,3 млн грн и составил 2,97 млрд грн вследствие снижения уровня расчетов ГП "Энергорынок" за электрическую энергию, отпущенную до 30 июня 2019 года, и погашения ПАО "Донбассэнерго" ранее привлеченных авансов и кредитов в сумме 442,88 млрд грн", – отмечается в сообщении.

Средняя численность работников компании в прошлом году составила 2439 человек, что на 19 работников больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 1,8 раза или на 46,8 млн грн по сравнению с 2017 годом – до 104,11 млн грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178868
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 16:08

  zzzzzz написав:Ливанули Центра на новостях.


На УБ в стакане продавцов центра немеряно
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 22:28

https://biz.censor.net.ua/news/3178929/ ... omoyiskogo


Господа аудиторы, прокомментируйте пожалуйста как заключение мировых соглашений в суде отразится на отчетности компании.

Как я понимаю под эту задолженность, Котлас и прочие, были созданы резервы , что в последствии привело к убыткам в прошлые года.
Теперь эти резервы можно будет как-то расформировывать ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 08:27

  zzzzzz написав:https://biz.censor.net.ua/news/3178929/ukrnafta_popytalas_zasekretit_mirovoe_soglashenie_s_kompanieyi_kolomoyiskogo


Господа аудиторы, прокомментируйте пожалуйста как заключение мировых соглашений в суде отразится на отчетности компании.

Как я понимаю под эту задолженность, Котлас и прочие, были созданы резервы , что в последствии привело к убыткам в прошлые года.
Теперь эти резервы можно будет как-то расформировывать ?

ИМХО, это же не банк что бы резервы формировать... то что вернут за 3-5 лет (на сколько там мировое рассчитано) то и будет прибыль.
З.Ы. Давайте ставки принимать сколько аваль пустит на двд. Мне интересно, курс евро повлияет на решение (в прошлом году был около 30 а сейчас 27-28)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:40

Суд заблокировал смену близкого к Коломойскому руководства "Центрэнерго"


https://biz.censor.net.ua/news/3179175/ ... entrenergo
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:29

zzzzzz

интересно

Dragon Capital избавилась от акций "Центрэнерго" после передачи контроля Коломойскому

https://biz.censor.net.ua/news/3159281/ ... omoyiskomu
DmitryZP
 
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