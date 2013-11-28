PS4 написав:какой смысл приследуют инвесторы сидящее в авале? скоро девал дивы уменьшаются
в чем смысл?)
И еще, уже 2,5 года хочу ЧП 10коп/ак, а они всё никак. Может по итогам 2020? Подождем..!
хаха хотеть не вредно хотя при баксе 100 грн / доллар может так и будет
"Не спеши!!!!" Время покажет
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."