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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2351235223532354

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.4 5 57
У меня есть
5%
3
Дорого
26%
15
Не интересно
35%
20
Есть выход на Америку
7%
4
Позже куплю
12%
7
А так можно было?
14%
8
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:25

Re: Идеи: портфель

Приветствую коллеги. Вы все ещё играетесь с Беней и Драконом в акции по сеен?все это стало напоминать укртелеком.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 10:48

  Investor_33 написав:
  PS4 написав:какой смысл приследуют инвесторы сидящее в авале?
скоро девал
дивы уменьшаются

в чем смысл?)

И еще, уже 2,5 года хочу ЧП 10коп/ак, а они всё никак. Может по итогам 2020? Подождем..! :twisted:

хаха
хотеть не вредно
хотя при баксе 100 грн / доллар может так и будет :mrgreen:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 11:44

  PS4 написав:
  Investor_33 написав:
  PS4 написав:какой смысл приследуют инвесторы сидящее в авале?
скоро девал
дивы уменьшаются

в чем смысл?)

И еще, уже 2,5 года хочу ЧП 10коп/ак, а они всё никак. Может по итогам 2020? Подождем..! :twisted:

хаха
хотеть не вредно
хотя при баксе 100 грн / доллар может так и будет :mrgreen:

"Не спеши!!!!" Время покажет 8) :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:05

Re: Идеи: портфель

Акции КВБЗ пойдут в рост? Зеленський викликав Криклія для вирішення конфлікту Крюківського заводу і УЗ https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/5/657773/
vad12
 
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