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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 бер, 2020 09:25
Re: Идеи: портфель
Приветствую коллеги. Вы все ещё играетесь с Беней и Драконом в акции по сеен?все это стало напоминать укртелеком.
Додано: Чет 05 бер, 2020 10:48
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:44
"Не спеши!!!!" Время покажет
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:05
Re: Идеи: портфель
Акции КВБЗ пойдут в рост? Зеленський викликав Криклія для вирішення конфлікту Крюківського заводу і УЗ
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:59
Думаю, це добрееее...
Только кто туда не ездил? Премьеры все там побывали, кроме Гончарука, по-моему...
Ющ был, Янык был.. и в это время хюндаи закупали. Кличко,как первоначальный кандидат в президенты от Удара, был... Теперь зеленский едет!!!!
А деньги где?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:00
Про Пороха забыл! то же, с***, был
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:03
Мининфраструктуры под давлением Зеленского закупит три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов Крюковского завода
Живите своим умом!
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:07
Пиар и не более того.
В УЗ денег на это нет. Криклий сьезжал как только мог, ссылался на утверждение финплана УЗ. А там нет ничего на закупку. И финплан уже был утвержден в конце 2019.
Если предположить ,что согласно закона , это вообще должно быть профинансировано из госбюджета... То в бюджете 2020 денег на это тоже нет. Новое правительство будет пересматривать бюджет, но вряд ли там вспомнят про дизельпоезда и вагоны...
Если я ошибусь- буду счастлив вместе с Вами! Т.к. являюсь обладателем акций вагона.
Додано: Нед 08 бер, 2020 09:33
Re: Идеи: портфель
зачем вагоны УЗ, если каждый райцентр будет на карантине
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:50
не уверен, уместен ли вопрос.
но всё же.
как отреагировали твои клиенты на текущие события?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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