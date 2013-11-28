Додано: Суб 07 бер, 2020 10:07

zzzzzz написав: Мининфраструктуры под давлением Зеленского закупит три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов Крюковского завода



https://interfax.com.ua/news/political/645379.html Мининфраструктуры под давлением Зеленского закупит три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов Крюковского завода

Пиар и не более того.В УЗ денег на это нет. Криклий сьезжал как только мог, ссылался на утверждение финплана УЗ. А там нет ничего на закупку. И финплан уже был утвержден в конце 2019.Если предположить ,что согласно закона , это вообще должно быть профинансировано из госбюджета... То в бюджете 2020 денег на это тоже нет. Новое правительство будет пересматривать бюджет, но вряд ли там вспомнят про дизельпоезда и вагоны...Если я ошибусь- буду счастлив вместе с Вами! Т.к. являюсь обладателем акций вагона.