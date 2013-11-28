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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2352235323542355

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.4 5 58
У меня есть
5%
3
Дорого
26%
15
Не интересно
36%
21
Есть выход на Америку
7%
4
Позже куплю
12%
7
А так можно было?
14%
8
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58

Re: Идеи: портфель

  VitaliyN написав:Пиар и не более того.
В УЗ денег на это нет. Криклий сьезжал как только мог, ссылался на утверждение финплана УЗ. А там нет ничего на закупку. И финплан уже был утвержден в конце 2019.
Если предположить ,что согласно закона , это вообще должно быть профинансировано из госбюджета...

Гончарук же сказал - "у него туман в голове".
Возомнил себя вождем - словами погонит стадо в светлое будущее!
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