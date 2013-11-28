|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58
VitaliyN написав:
Пиар и не более того.
В УЗ денег на это нет. Криклий сьезжал как только мог, ссылался на утверждение финплана УЗ. А там нет ничего на закупку. И финплан уже был утвержден в конце 2019.
Если предположить ,что согласно закона , это вообще должно быть профинансировано из госбюджета...
Гончарук же сказал - "у него туман в голове".
Возомнил себя вождем - словами погонит стадо в светлое будущее!
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8129
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3228 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:35
Yuri_T написав: St/2 написав:
зачем вагоны УЗ, если каждый райцентр будет на карантине
не уверен, уместен ли вопрос.
но всё же.
как отреагировали твои клиенты на текущие события?
По пассивным пенс планам все хорошо. SPY+TLT ведут себя отлично.
А вот с активной стратегией динамика разнонаправленная
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10558
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:12
Виявляється, на ринку вже є експериментальні ліки проти коронавірусу, розробник Gilead Sciences (просто використовують свій препарат проти еболи). Їх акція GILD на Насдак в моменті +3%.
ПС Крим це Україна!
-
mandelbrot
-
-
- Повідомлень: 415
- З нами з: 14.09.10
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:19
Единственный плюс во всей этой кутерьме что в Украине из-за отсутсвия фондового рынка и нечему падать, сидишь себе в авале и непереживаеш
-
joik
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:02
joik написав:
Единственный плюс во всей этой кутерьме что в Украине из-за отсутсвия фондового рынка и нечему падать, сидишь себе в авале и непереживаеш
Без коментариев, позитив на лицо!
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|79504
|
|