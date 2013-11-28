VitaliyN написав:Пиар и не более того. В УЗ денег на это нет. Криклий сьезжал как только мог, ссылался на утверждение финплана УЗ. А там нет ничего на закупку. И финплан уже был утвержден в конце 2019. Если предположить ,что согласно закона , это вообще должно быть профинансировано из госбюджета...
Гончарук же сказал - "у него туман в голове". Возомнил себя вождем - словами погонит стадо в светлое будущее!
Фонд государственного имущества Украины перенс на 19 марта собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания. Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он отметил: "12 марта Фонд госимущества так и не смог провести собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания. Новая попытка сменить директора "Центрэнерго" Потапенко согласно постановлению Кабмина, принятому 4 марта, состоится 19 марта". "Параллельно продолжается судебный процесс - Потапенко оспаривает право Фонда госимущества его увольнять, а ФГИ судится за отмену таких запретов. Сейчас есть судебное решение в пользу ФГИ, но иск подан в апелляцию. Если здание не заминируют, если суд не запретит, то ФГИ в третий раз попытается выполнить решение Кабмина и попробует поменять директора одного из подчиненных ему госпредприятий... Шансы есть", - подчеркнул Бутусов.