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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 14
Сильный рост
7%
1
Рост
14%
2
Болото
71%
10
Падение
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58

Re: Идеи: портфель

  VitaliyN написав:Пиар и не более того.
В УЗ денег на это нет. Криклий сьезжал как только мог, ссылался на утверждение финплана УЗ. А там нет ничего на закупку. И финплан уже был утвержден в конце 2019.
Если предположить ,что согласно закона , это вообще должно быть профинансировано из госбюджета...

Гончарук же сказал - "у него туман в голове".
Возомнил себя вождем - словами погонит стадо в светлое будущее!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:35

  Yuri_T написав:
  St/2 написав:зачем вагоны УЗ, если каждый райцентр будет на карантине

не уверен, уместен ли вопрос.
но всё же.
как отреагировали твои клиенты на текущие события?

По пассивным пенс планам все хорошо. SPY+TLT ведут себя отлично.
А вот с активной стратегией динамика разнонаправленная :)
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:12

Виявляється, на ринку вже є експериментальні ліки проти коронавірусу, розробник Gilead Sciences (просто використовують свій препарат проти еболи). Їх акція GILD на Насдак в моменті +3%. :shock:

ПС Крим це Україна!
mandelbrot
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:19

Единственный плюс во всей этой кутерьме что в Украине из-за отсутсвия фондового рынка и нечему падать, сидишь себе в авале и непереживаеш
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:02

  joik написав:Единственный плюс во всей этой кутерьме что в Украине из-за отсутсвия фондового рынка и нечему падать, сидишь себе в авале и непереживаеш

Без коментариев, позитив на лицо!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:39

Уважаемые коллеги!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:35

Всесильный Бабломойский, уже и минёром стал:
Фонд государственного имущества Украины перенс на 19 марта собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания.
Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "12 марта Фонд госимущества так и не смог провести собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания.
Новая попытка сменить директора "Центрэнерго" Потапенко согласно постановлению Кабмина, принятому 4 марта, состоится 19 марта".
"Параллельно продолжается судебный процесс - Потапенко оспаривает право Фонда госимущества его увольнять, а ФГИ судится за отмену таких запретов. Сейчас есть судебное решение в пользу ФГИ, но иск подан в апелляцию.
Если здание не заминируют, если суд не запретит, то ФГИ в третий раз попытается выполнить решение Кабмина и попробует поменять директора одного из подчиненных ему госпредприятий... Шансы есть", - подчеркнул Бутусов.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:19

Re: Идеи: портфель

спасибо Тарабакину и Хромаеву.. я реально ничего не потерял от начала коронакризиса..
первый кризис который проходит без потерь..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:45

  vladislavlvov написав:спасибо Тарабакину и Хромаеву.. я реально ничего не потерял от начала коронакризиса..
первый кризис который проходит без потерь..

Да уж...
Биба и Боба...
Самые смешные персонажи за 20 лет на фондовом рынке...
Интересно, есть хоть один инвестор или профучастник, кто бы не хотел плюнуть им в лицо?
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:24

  vladislavlvov написав:спасибо Тарабакину и Хромаеву.. я реально ничего не потерял от начала коронакризиса..
первый кризис который проходит без потерь..

Аналогично, реформаторы крепко научили всех инвесторов в украинские активы
ujin_lord
 
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