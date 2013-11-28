Вот такие реалии по украински рынка нет, а персоналии регулятора своими корупционными шлейфами известны всем
Регулировали, регулировали, и зарегулировали нормативки в разы больше нежели транзакций за год
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:04
Вот такие реалии по украински рынка нет, а персоналии регулятора своими корупционными шлейфами известны всем
Регулировали, регулировали, и зарегулировали нормативки в разы больше нежели транзакций за год
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:40
ZHEN
Вроде распределить за 2019 год хотят:
7.Розподіл прибутку та збитків Товариства.Проект рішення:Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019році, направити:-100%-на виплату дивідендів.
8.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.Проект рішення:1.Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 31 910 455,66грн.2.Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
Грехи людей смывает только море!
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