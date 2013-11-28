Вот такие реалии по украински рынка нет, а персоналии регулятора своими корупционными шлейфами известны всем
Регулировали, регулировали, и зарегулировали нормативки в разы больше нежели транзакций за год
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:04
Вот такие реалии по украински рынка нет, а персоналии регулятора своими корупционными шлейфами известны всем
Регулировали, регулировали, и зарегулировали нормативки в разы больше нежели транзакций за год
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:40
ZHEN
Вроде распределить за 2019 год хотят:
7.Розподіл прибутку та збитків Товариства.Проект рішення:Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019році, направити:-100%-на виплату дивідендів.
8.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.Проект рішення:1.Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 31 910 455,66грн.2.Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
Грехи людей смывает только море!
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:49
Есть ссылка на источник ? На сайте Житомиробленерго не нашёл
AA+
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:46
ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) завершило 2019 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 828,87 млн грн ( 7,26 грн/акцию), что на 70% больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в повестке дня запланированного на 16 апреля общего собрания акционеров компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Проектом решения собрания акционеров планируется направить 95,4% полученной прибыли (или 790,49 млн грн) на развитие предприятия, остальные 38,38 млн грн – на "корректировку актуарных обязательств общества за 2019 год в соответствии с расчетами независимого актуария, согласованного аудиторской компанией".
Дивиденды по итогам года выплачивать не планируется.
Согласно публикации, нераспределенная прибыль ПАО к 1 января 2020 года составила 790,49 млн грн (годом ранее – 416,72 млн грн).
Предприятие за прошлый год нарастило текущие обязательства на 13,6% – до 925,64 млн грн, а долгосрочные выросли на 39% – до 327,06 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность за год выросла на 85,5% – до 1,07 млрд грн, активы в целом увеличилась на 21,4% – до 4,5 млрд грн.
Собственный капитал ПАО "КВСЗ" на 1 января 2020 года составил 3,25 млрд грн, в том числе уставный – 86,01 млн грн.Источник:
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Печалька ((((
Живите своим умом!
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:14
V$Epropalo
Да, Универ прислали:
Грехи людей смывает только море!
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:25
Аваль скорее всего не будет платить дивы как минимум до Июля (по рекомендации НБУ).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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