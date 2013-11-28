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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 20
Сильный рост
5%
1
Рост
15%
3
Болото
70%
14
Падение
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:04

  ujin_lord написав:
  vladislavlvov написав:спасибо Тарабакину и Хромаеву.. я реально ничего не потерял от начала коронакризиса..
первый кризис который проходит без потерь..

Аналогично, реформаторы крепко научили всех инвесторов в украинские активы


Вот такие реалии по украински рынка нет, а персоналии регулятора своими корупционными шлейфами известны всем
Регулировали, регулировали, и зарегулировали нормативки в разы больше нежели транзакций за год
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:40

ZHEN

Вроде распределить за 2019 год хотят:
7.Розподіл прибутку та збитків Товариства.Проект рішення:Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019році, направити:-100%-на виплату дивідендів.
8.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.Проект рішення:1.Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 31 910 455,66грн.2.Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:49

  Nikolos написав:Вроде распределить за 2019 год хотят:
7.Розподіл прибутку та збитків Товариства.Проект рішення:Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019році, направити:-100%-на виплату дивідендів.
8.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.Проект рішення:1.Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 31 910 455,66грн.2.Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.



Есть ссылка на источник ? На сайте Житомиробленерго не нашёл
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:46

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) завершило 2019 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 828,87 млн грн ( 7,26 грн/акцию), что на 70% больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в повестке дня запланированного на 16 апреля общего собрания акционеров компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проектом решения собрания акционеров планируется направить 95,4% полученной прибыли (или 790,49 млн грн) на развитие предприятия, остальные 38,38 млн грн – на "корректировку актуарных обязательств общества за 2019 год в соответствии с расчетами независимого актуария, согласованного аудиторской компанией".

Дивиденды по итогам года выплачивать не планируется.

Согласно публикации, нераспределенная прибыль ПАО к 1 января 2020 года составила 790,49 млн грн (годом ранее – 416,72 млн грн).

Предприятие за прошлый год нарастило текущие обязательства на 13,6% – до 925,64 млн грн, а долгосрочные выросли на 39% – до 327,06 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность за год выросла на 85,5% – до 1,07 млрд грн, активы в целом увеличилась на 21,4% – до 4,5 млрд грн.

Собственный капитал ПАО "КВСЗ" на 1 января 2020 года составил 3,25 млрд грн, в том числе уставный – 86,01 млн грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181821

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Печалька ((((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:14

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Да, Универ прислали:
https://csd.ua/images/stories/pdf/depsy ... %D0%B2.pdf
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:25

Аваль скорее всего не будет платить дивы как минимум до Июля (по рекомендации НБУ).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:26

"В Украине оживился рынок ценных бумаг. Лидирует Обуховская." :lol:
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ST_11
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