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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 бер, 2020 08:44
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:18
Согласен, не объявят они о проведении ОСА пока не будут уверены что карантин заканчивается. Так что ожидаем, надеюсь попкорном запаслись до карантина и не бегаете по магазинам)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:31
Аваль
Всем привет. У кого какие мысли по Авалю? Остался со старых времен в портфеле. Стоит ли его продолжать держать на долгосрок? Или пора уже и от него избавляться?) И если продавать то лучше это делать сейчас или ждать возможных дивов, которых может то и не быть в этом году?)
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:11
S&P 500
INDEXSP: .INX
2 370,55 +133,15 (5,95 %)
SP500
вверх!
Пора вкладывать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:13
стоит вкладывать через Interactive Brokers ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:18
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