Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 бер, 2020 08:31
Есть уже дата по собранию BAVL , подскажите ?
AA+
V$Epropalo
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Додано: Вів 24 бер, 2020 08:44
V$Epropalo написав:
Есть уже дата по собранию BAVL , подскажите ?
ИМХО собрание будет по окончанию карантина.
Пенсионер
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:18
Пенсионер написав: V$Epropalo написав:
Есть уже дата по собранию BAVL , подскажите ?
ИМХО собрание будет по окончанию карантина.
Согласен, не объявят они о проведении ОСА пока не будут уверены что карантин заканчивается. Так что ожидаем, надеюсь попкорном запаслись до карантина и не бегаете по магазинам)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:31
GTS написав:
Аваль скорее всего не будет платить дивы как минимум до Июля (по рекомендации НБУ).
Всем привет. У кого какие мысли по Авалю? Остался со старых времен в портфеле. Стоит ли его продолжать держать на долгосрок? Или пора уже и от него избавляться?) И если продавать то лучше это делать сейчас или ждать возможных дивов, которых может то и не быть в этом году?)
r1619
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:11
S&P 500
INDEXSP: .INX 2 370,55 +133,15 (5,95 %) SP500 вверх! Пора вкладывать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:13
стоит вкладывать через Interactive Brokers ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Сер 25 бер, 2020 23:18
V$Epropalo написав:
Есть уже дата по собранию BAVL , подскажите ?
какой смысл для вас в собрании?
дивов не будет в этом году
нбу четко сказал НЕ ПЛАТИТЬ!
PS4
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:42
Ситибанк хочет выплатить 2 млрд грн дивидендов
https://finclub.net/ua/news/sitibank-khoche-vyplatyty-2-mlrd-hrn-dyvidendiv.html?fbclid=IwAR1HvZKc2n0rcT4Rb-ZSBEYbFOFkf3CuaFadT289B7xr5ZXoeMC9x0Esa9A
"УКРНАФТА" ВИГРАЛА В КАБМІНА СУДОВИЙ СПІР ЩОДО ДИВІДЕНДІВ ЗА 2018 РІК
23 березня Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов “Укрнафти” до Кабміну (в справі №640/10694/19) та скасував постанову уряду №364 від 24.04.2019 в частині застосування до позивача нормативу 90% від чистого прибутку при виплаті дивідендів за 2018 рік.
http://finbalance.com.ua/news/ukrnafta-vihrala-v-kabmina-sudoviy-spir-shchodo-dividendiv-za-2018-rik?fbclid=IwAR3L90CZBZzid6aDHytwp0GJzStKzVDfbsaD-8vZE5-xSHC4JnuKVVhiOvU
Крюковка ?
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 50 млн евро на закупку новых вагонов метро для Киевского метрополитена.Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3184355
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:59
PS4 написав: V$Epropalo написав:
Есть уже дата по собранию BAVL , подскажите ?
какой смысл для вас в собрании?
дивов не будет в этом году
нбу четко сказал НЕ ПЛАТИТЬ!
Какое отношение вообще имеют соображения и рекомендаци НБУ к решению собственников Аваля???
Что за чушь...
VitaliyN
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:37
VitaliyN написав: PS4 написав: V$Epropalo написав:
Есть уже дата по собранию BAVL , подскажите ?
какой смысл для вас в собрании?
дивов не будет в этом году
нбу четко сказал НЕ ПЛАТИТЬ!
Какое отношение вообще имеют соображения и рекомендаци НБУ к решению собственников Аваля???
Что за чушь...
выплата дивов давит на курс грн
это так сложно понять или на пальцах надо обьяснять?
PS4
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