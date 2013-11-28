PS4
Говорят , что выплата заработной платы тоже давит на курс в разы больше . Там пенсионный фонд и прочие органы не намерены отменить её ?
Спасибо за ваше мнение , но зачем мне дата собрания без «профессионалов» разберусь
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:47
PS4
Говорят , что выплата заработной платы тоже давит на курс в разы больше . Там пенсионный фонд и прочие органы не намерены отменить её ?
Спасибо за ваше мнение , но зачем мне дата собрания без «профессионалов» разберусь
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