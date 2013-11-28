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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2355235623572358

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 22
Сильный рост
5%
1
Рост
14%
3
Болото
68%
15
Падение
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:47

PS4

Говорят , что выплата заработной платы тоже давит на курс в разы больше . Там пенсионный фонд и прочие органы не намерены отменить её ? :D :D :D

Спасибо за ваше мнение , но зачем мне дата собрания без «профессионалов» разберусь
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:29

V$Epropalo
вот за что уважаю респекта - что нам, убогим, всегда объяснит основы основ, откроет глаза... :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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