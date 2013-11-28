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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2355235623572358

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 23
Сильный рост
4%
1
Рост
13%
3
Болото
70%
16
Падение
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:47

PS4

Говорят , что выплата заработной платы тоже давит на курс в разы больше . Там пенсионный фонд и прочие органы не намерены отменить её ? :D :D :D

Спасибо за ваше мнение , но зачем мне дата собрания без «профессионалов» разберусь
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:29

V$Epropalo
вот за что уважаю респекта - что нам, убогим, всегда объяснит основы основ, откроет глаза... :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:14

Конечно вывод дивов будет давить на курс! НБУ в праве ввести ограничения на вывод валюты ( в таком случае вернемся в 14-15 года со всеми вытекающими)
Но НБУ никому не может запретить распределять собственные деньги!!!
Это Вы чушь несете
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:49

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:"УКРНАФТА" ВИГРАЛА В КАБМІНА СУДОВИЙ СПІР ЩОДО ДИВІДЕНДІВ ЗА 2018 РІК

23 березня Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов “Укрнафти” до Кабміну (в справі №640/10694/19) та скасував постанову уряду №364 від 24.04.2019 в частині застосування до позивача нормативу 90% від чистого прибутку при виплаті дивідендів за 2018 рік.

ну окей, предположим, в таком случае для них должна действовать прошлая постанова, которая на 50% обязывает выплачивать (или сколько там было), а они 0 выплатили, нарушают по черному и никакой ответственности...
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:06

  UX-2019 написав:
  zzzzzz написав:"УКРНАФТА" ВИГРАЛА В КАБМІНА СУДОВИЙ СПІР ЩОДО ДИВІДЕНДІВ ЗА 2018 РІК

23 березня Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов “Укрнафти” до Кабміну (в справі №640/10694/19) та скасував постанову уряду №364 від 24.04.2019 в частині застосування до позивача нормативу 90% від чистого прибутку при виплаті дивідендів за 2018 рік.

ну окей, предположим, в таком случае для них должна действовать прошлая постанова, которая на 50% обязывает выплачивать (или сколько там было), а они 0 выплатили, нарушают по черному и никакой ответственности...



Да там же трешак валит из ушей. В декабре ГПУ возбудило дело за невыплату девидендов, и тишина.

Сегодня Укрнафта опубликовала слезный пост с требованием отменить вообще уплату ренты , во как !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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