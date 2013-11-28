PS4
Говорят , что выплата заработной платы тоже давит на курс в разы больше . Там пенсионный фонд и прочие органы не намерены отменить её ?
Спасибо за ваше мнение , но зачем мне дата собрания без «профессионалов» разберусь
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:47
PS4
Говорят , что выплата заработной платы тоже давит на курс в разы больше . Там пенсионный фонд и прочие органы не намерены отменить её ?
Спасибо за ваше мнение , но зачем мне дата собрания без «профессионалов» разберусь
AA+
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:29
V$Epropalo
вот за что уважаю респекта - что нам, убогим, всегда объяснит основы основ, откроет глаза...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:14
Конечно вывод дивов будет давить на курс! НБУ в праве ввести ограничения на вывод валюты ( в таком случае вернемся в 14-15 года со всеми вытекающими)
Но НБУ никому не может запретить распределять собственные деньги!!!
Это Вы чушь несете
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:49
Re: Идеи: портфель
ну окей, предположим, в таком случае для них должна действовать прошлая постанова, которая на 50% обязывает выплачивать (или сколько там было), а они 0 выплатили, нарушают по черному и никакой ответственности...
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:06
Да там же трешак валит из ушей. В декабре ГПУ возбудило дело за невыплату девидендов, и тишина.
Сегодня Укрнафта опубликовала слезный пост с требованием отменить вообще уплату ренты , во как !!!
Живите своим умом!
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