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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2355235623572358

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 3 5 26
Сильный рост
4%
1
Рост
12%
3
Болото
69%
18
Падение
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:47

PS4

Говорят , что выплата заработной платы тоже давит на курс в разы больше . Там пенсионный фонд и прочие органы не намерены отменить её ? :D :D :D

Спасибо за ваше мнение , но зачем мне дата собрания без «профессионалов» разберусь
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:29

V$Epropalo
вот за что уважаю респекта - что нам, убогим, всегда объяснит основы основ, откроет глаза... :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:14

Конечно вывод дивов будет давить на курс! НБУ в праве ввести ограничения на вывод валюты ( в таком случае вернемся в 14-15 года со всеми вытекающими)
Но НБУ никому не может запретить распределять собственные деньги!!!
Это Вы чушь несете
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:49

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:"УКРНАФТА" ВИГРАЛА В КАБМІНА СУДОВИЙ СПІР ЩОДО ДИВІДЕНДІВ ЗА 2018 РІК

23 березня Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов “Укрнафти” до Кабміну (в справі №640/10694/19) та скасував постанову уряду №364 від 24.04.2019 в частині застосування до позивача нормативу 90% від чистого прибутку при виплаті дивідендів за 2018 рік.

ну окей, предположим, в таком случае для них должна действовать прошлая постанова, которая на 50% обязывает выплачивать (или сколько там было), а они 0 выплатили, нарушают по черному и никакой ответственности...
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:06

  UX-2019 написав:
  zzzzzz написав:"УКРНАФТА" ВИГРАЛА В КАБМІНА СУДОВИЙ СПІР ЩОДО ДИВІДЕНДІВ ЗА 2018 РІК

23 березня Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов “Укрнафти” до Кабміну (в справі №640/10694/19) та скасував постанову уряду №364 від 24.04.2019 в частині застосування до позивача нормативу 90% від чистого прибутку при виплаті дивідендів за 2018 рік.

ну окей, предположим, в таком случае для них должна действовать прошлая постанова, которая на 50% обязывает выплачивать (или сколько там было), а они 0 выплатили, нарушают по черному и никакой ответственности...



Да там же трешак валит из ушей. В декабре ГПУ возбудило дело за невыплату девидендов, и тишина.

Сегодня Укрнафта опубликовала слезный пост с требованием отменить вообще уплату ренты , во как !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:58

  Yuri_T написав:V$Epropalo
вот за что уважаю респекта - что нам, убогим, всегда объяснит основы основ, откроет глаза... :D

а ты шо? все на подсосе? :mrgreen:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 21:17

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»,

місцезнаходження - вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011,

(далі – Банк) повідомляє, про перенесення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів



В зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" від 29.03.2020 № 3275 (далі – Закон № 3275), Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), Протоколами № 10 від 16.03.2020, № 16 від 23.03.2020засідання Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)»,



Наглядова рада Банку (Протокол №НР-3/12 від 27.03.2020) призупинила заходи із підготовки та проведення Річних Загальних Зборів акціонерів Банку.



Відповідно до Закону № 3275, Наглядова рада Банку у строк, не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, визначить термін проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Правління Банку повідомить про дату, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів кожного акціонера персональним поштовим відправленням.



Правління Банку

https://smida.gov.ua/db/feed/30027
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:07

Турбоатом собрание планирует на 23 апреля.
обратите внимание на десятый пункт повестки.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:58

Кто то может прокомментировать, или объяснить как оценивать не распределенную прибыль предприятия?
Вот взять тот же ТАТМ, там судя по уведомлению не распределенной прибыли на 3,5ккк, ее реально как то оттуда изъять, или хотя бы что она будет когда то распределена акционерам?
Как к этому стоит относиться чисто теоретически?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:55

Поле чудес с стране ...:
09.04.20 12:55
"Укрнафта" дала компании Коломойского отсрочку по уплате миллиардного долга на 6 лет
ПАО "Укрнафта" подписало мировое соглашение с ООО "ТД Прикарпатьенефтетрейд", предоставив ему до июля 2026 года рассрочку для погашения долга за нефть в размере 1,32 млрд грн.

Соглашение было подписано 20 марта и утверждено Хозяйственным судом Харьковской области 6 апреляя, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Условия соглашения практически идентичны с февральским мировым соглашением с ООО "Котлас". По его условиям, "ТД Прикарпатьенефтетрейд" должен ежеквартально до второго квартала 2026 года включительно погашать в среднем по 50 млн грн чистого долга. Первый платеж должен был быть осуществлен до 31 марта 2020 года.

На период действия мирового соглашения – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года – применяются проценты к сумме долга по ставке 14,4% годовых с НДС. Также, как и в случае с "Котласом", "Укрнафта" отказалась от любых штрафов с момента возникновения долга (31 декабря 2015 года) до утверждения судом мирового соглашения.

Речь идет об инфляционных начислениях по среднему индексу инфляции и 3% годовых. Расчет этих штрафных санкций в мировом соглашении не приводится.

Учитывая средний индекс инфляции за 2016-2019 годы включительно на уровне 11%, только инфляционные платежи за четыре года могли бы составить 145 млн грн. Еще учитывая, что обязательство оплаты нарушено как минимум на четыре года, штраф по ставке 3% годовых составил бы 158 млн грн. Таким образом, по оценкам enkorr, "Укрнафта" отказалась от требования около 303 млн грн штрафов и инфляционных.

Подписанию мирового соглашения предшествовала добровольная уплата "Прикартьенефтетрейдом" 3,97 млн грн за день до подписания мирового соглашения. Это примерно 0,3% от общей суммы чистого долга.

ООО "ТД Прикарпатьенефтетрейд" – один из крупнейших дебиторов "Укрнафты", который был задействован в выводе свыше 15 млрд грн из нефтяной компании в 2015 году. Из этой суммы около 7,7 млрд грн было выведено путем безоплатной отгрузки до 1 млн тонн сырой нефти в адрес пяти компаний. Остальная часть – авансы за нефтепродукты на сумму 7,5 млрд грн.

Как сообщалось, в начале 2020 года "Укрнафта" подписала мировые соглашения с пятью компаниями из орбиты группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, которым в 2015 году было безоплатно отгружено сырой нефти на сумму 7,7 млрд грн.

Такие соглашения заключены с компаниями "Котлас" (2,5 млрд грн) "Прикарпатьенефтетрейд" (1,3 и 0,5 млрд грн) и "Гарант-УТН" (649 млн грн), "Техтрейд групп" (1,1 млрд грн), "Галнафта" (1,32 млрд грн).

При этом в мировом соглашении с "Котласом" "Укрнафта" отказалась от права требовать штрафные санкции за период 2016-2019 годов, которые могли составить по меньшей мере 585 млн грн.

Подписанию мировых соглашений предшествовало заявление директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".

Напомним, НАБУ еще в конце 2015 года начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,7 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах, в том числе в отношении ООО "Котлас". В то же время "Укрнафта" прекратила платить налоги в госбюджет.

ООО "Котлас" – крупнейший дебитор "Укрнафты" и одна из двух десятков компаний, которые были задействованы в выводе свыше 15 млрд грн из нефтяной компании в 2015 года. Из этой суммы около 7,7 млрд грн было выведено путем безоплатной отгрузки до 1 млн тонн сырой нефти в адрес 5 компаний. Остальная часть – авансы за нефтепродукты на сумму 7,5 млрд грн.

По данным СМИ, компания "Котлас" входит в перечень компаний, собственниками которых являются офшоры, которые связанны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, они фигурировали в деле о выводе $1,8 млрд из "Приватбанка" по фиктивным контрактам в 2014 году.
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