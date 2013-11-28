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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2356235723582359

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 3 5 26
Сильный рост
4%
1
Рост
12%
3
Болото
69%
18
Падение
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:43

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

https://interfax.com.ua/news/economic/653797.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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