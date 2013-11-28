Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:43
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 12 кві, 2020 23:39
про портфель:
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.
Банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 13 кві, 2020 01:16
Re: Идеи: портфель
цена платины практически стоит на месте последние лет 5...
а что насчет паладия?
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