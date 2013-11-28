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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2356235723582359

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 28
Сильный рост
4%
1
Рост
14%
4
Болото
68%
19
Падение
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:43

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

https://interfax.com.ua/news/economic/653797.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:39

про портфель:
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:16

Re: Идеи: портфель

цена платины практически стоит на месте последние лет 5...
а что насчет паладия?
Diman
 
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