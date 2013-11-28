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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 28
Сильный рост
4%
1
Рост
14%
4
Болото
68%
19
Падение
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:43

Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ

https://interfax.com.ua/news/economic/653797.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:39

про портфель:
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:16

Re: Идеи: портфель

цена платины практически стоит на месте последние лет 5...
а что насчет паладия?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:32

Отчёт в налоговую.

Отчёт в налоговую по прибылям на рынке акций нужно подавать до 1 мая? Так и осталось?? Или есть какие-то изменения, просто не следил.
klokol
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:34

Re: Идеи: портфель

  Diman написав:ена платины практически стоит на месте последние лет 5...
а что насчет паладия?


палладий сейчас пик цены, надо было брать раньше!! Те кто заработали на палладии, могут себе позвонить переходить на литий или платину.

если нефть будет дешевая или бесплатная. На дизель будут использовать платину. Если все грузовики будут переходить на электро, то в этом случае проблема. Когда нефть низкая по цене, то ее закачивают в хранилища. Она может дешеветь со временем, так же. Хранилища могут быть переполненные.

С другой стороны, мне кажется, что обслуживание дизеля стоят дорого чем электро. Электро только поменять батарею.

Еще есть гибридные авто, легковушки, они используют бензиновый двигатель + электро. В бензе выигрывает палладий.

платину добыть в 4 раза сложнее чем золото и украшения стоят в 5-10 раз дороже чем золото.

Я посмотрел, на Украинском рынке ювелирном:
с платины ничего не нашел, только браслет с диамантами за 15к$ и серги 300к грн перечеркнуто и написано 100к. С платины ничего нету, так как сложно сделать и будет очень дорого стоять. И нету украшений, которые, покрыты слоем платины.

+ если золото пойдет хайповать на 3к-4к в период кризиса, то платины должна пойти за ним.

Банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:40

  klokol написав:Отчёт в налоговую по прибылям на рынке акций нужно подавать до 1 мая? Так и осталось?? Или есть какие-то изменения, просто не следил.

до 1 июля.

Повідомляємо, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 533-IX подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи. Суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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