Набсовет "Укрнафты" согласовал продление до 1 августа выполнения мирового соглашения с "Нафтогазом" об урегулировании вопроса по газу в ПХГ
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:43
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 12 кві, 2020 23:39
про портфель:
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.
Банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 13 кві, 2020 01:16
Re: Идеи: портфель
цена платины практически стоит на месте последние лет 5...
а что насчет паладия?
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:32
Отчёт в налоговую.
Отчёт в налоговую по прибылям на рынке акций нужно подавать до 1 мая? Так и осталось?? Или есть какие-то изменения, просто не следил.
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:34
Re: Идеи: портфель
палладий сейчас пик цены, надо было брать раньше!! Те кто заработали на палладии, могут себе позвонить переходить на литий или платину.
если нефть будет дешевая или бесплатная. На дизель будут использовать платину. Если все грузовики будут переходить на электро, то в этом случае проблема. Когда нефть низкая по цене, то ее закачивают в хранилища. Она может дешеветь со временем, так же. Хранилища могут быть переполненные.
С другой стороны, мне кажется, что обслуживание дизеля стоят дорого чем электро. Электро только поменять батарею.
Еще есть гибридные авто, легковушки, они используют бензиновый двигатель + электро. В бензе выигрывает палладий.
платину добыть в 4 раза сложнее чем золото и украшения стоят в 5-10 раз дороже чем золото.
Я посмотрел, на Украинском рынке ювелирном:
с платины ничего не нашел, только браслет с диамантами за 15к$ и серги 300к грн перечеркнуто и написано 100к. С платины ничего нету, так как сложно сделать и будет очень дорого стоять. И нету украшений, которые, покрыты слоем платины.
+ если золото пойдет хайповать на 3к-4к в период кризиса, то платины должна пойти за ним.
Банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:40
до 1 июля.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:51
Re: Идеи: портфель
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:18
Я имею ввиду украшения, а не слитки!
этот банк сейчас платину НЕ покупает, а только продает. Банковский слиток купить можно, а продавать не кому.
Платина за 20 грам 640,00 766,00
20 грам покупают и продают.
А вдруг они не купят? Тогда и продавать будет не кому.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:28
Слиток платины 20 грамм Argor-Heraeus (НОВЫЙ)
15 320 грн.
Нет в наличии
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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