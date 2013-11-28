Додано: Пон 13 кві, 2020 15:34

Diman написав: ена платины практически стоит на месте последние лет 5...

а что насчет паладия? ена платины практически стоит на месте последние лет 5...а что насчет паладия?

палладий сейчас пик цены, надо было брать раньше!! Те кто заработали на палладии, могут себе позвонить переходить на литий илиесли нефть будет дешевая или бесплатная. На дизель будут использовать. Если все грузовики будут переходить на электро, то в этом случае проблема. Когда нефть низкая по цене, то ее закачивают в хранилища. Она может дешеветь со временем, так же. Хранилища могут быть переполненные.С другой стороны, мне кажется, что обслуживание дизеля стоят дорого чем электро. Электро только поменять батарею.Еще есть гибридные авто, легковушки, они используют бензиновый двигатель + электро. В бензе выигрываетдобыть в 4 раза сложнее чем золото и украшения стоят в 5-10 раз дороже чем золото.Я посмотрел, на Украинском рынке ювелирном:ничего не нашел, только браслет с диамантами за 15к$ и серги 300к грн перечеркнуто и написано 100к. Сничего нету, так как сложно сделать и будет очень дорого стоять. И нету украшений, которые, покрыты слоем+ если золото пойдет хайповать на 3к-4к в период кризиса, тодолжна пойти за ним.Банду геть?