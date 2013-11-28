6 марта.
FINMARKET.RU - Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший мировой производитель платины, объявил форс-мажор по выпуску платиноидов в этом году из-за остановки рафинировочного завода Anglo Converter Plant, вызванной угрозой взрыва одного из его блоков.
Компания снизила прогноз на 500 тыс. унций платины и 300 тыс. унций палладия.
Теперь Amplats рассчитывает выпустить 1,5-1,7 млн платины, 1,1-1,2 млн унций палладия и 250-300 тыс. унций родия.
Восстановительные работы на предприятии займут около 80 дней.
"ВТБ Капитал" отмечает, что перебои затронут 7% и 3% мирового спроса на платину и палладий соответственно, что может поддержать цены на эти металлы.
Этот сбой способствует дефициту на рынке палладия даже в случае реализации наиболее негативного сценария на авторынке, предполагающего падение продаж и производства на 19% в 2020 г., говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Из-за произошедшего спотовые цены на палладий могут замедлить свое снижение, закрепившись выше уровня $2600 за унцию.
Опубликовано ИА "Финмаркет"