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6 марта.

FINMARKET.RU - Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший мировой производитель платины, объявил форс-мажор по выпуску платиноидов в этом году из-за остановки рафинировочного завода Anglo Converter Plant, вызванной угрозой взрыва одного из его блоков.



Компания снизила прогноз на 500 тыс. унций платины и 300 тыс. унций палладия.



Теперь Amplats рассчитывает выпустить 1,5-1,7 млн платины, 1,1-1,2 млн унций палладия и 250-300 тыс. унций родия.



Восстановительные работы на предприятии займут около 80 дней.



"ВТБ Капитал" отмечает, что перебои затронут 7% и 3% мирового спроса на платину и палладий соответственно, что может поддержать цены на эти металлы.



Этот сбой способствует дефициту на рынке палладия даже в случае реализации наиболее негативного сценария на авторынке, предполагающего падение продаж и производства на 19% в 2020 г., говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Из-за произошедшего спотовые цены на палладий могут замедлить свое снижение, закрепившись выше уровня $2600 за унцию.



Опубликовано ИА "Финмаркет"



http://www.finmarket.ru/database/news/5186343 FINMARKET.RU - Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший мировой производитель платины, объявил форс-мажор по выпуску платиноидов в этом году из-за остановки рафинировочного завода Anglo Converter Plant, вызванной угрозой взрыва одного из его блоков.Компания снизила прогноз на 500 тыс. унций платины и 300 тыс. унций палладия.Теперь Amplats рассчитывает выпустить 1,5-1,7 млн платины, 1,1-1,2 млн унций палладия и 250-300 тыс. унций родия.Восстановительные работы на предприятии займут около 80 дней."ВТБ Капитал" отмечает, что перебои затронут 7% и 3% мирового спроса на платину и палладий соответственно, что может поддержать цены на эти металлы.Этот сбой способствует дефициту на рынке палладия даже в случае реализации наиболее негативного сценария на авторынке, предполагающего падение продаж и производства на 19% в 2020 г., говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Из-за произошедшего спотовые цены на палладий могут замедлить свое снижение, закрепившись выше уровня $2600 за унцию.Опубликовано ИА "Финмаркет"

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