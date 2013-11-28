Крупнейший мировой производитель платины объявил форс-мажор по выпуску платиноидов в 2020 г.
6 марта. FINMARKET.RU - Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший мировой производитель платины, объявил форс-мажор по выпуску платиноидов в этом году из-за остановки рафинировочного завода Anglo Converter Plant, вызванной угрозой взрыва одного из его блоков.
Компания снизила прогноз на 500 тыс. унций платины и 300 тыс. унций палладия.
Теперь Amplats рассчитывает выпустить 1,5-1,7 млн платины, 1,1-1,2 млн унций палладия и 250-300 тыс. унций родия.
Восстановительные работы на предприятии займут около 80 дней.
"ВТБ Капитал" отмечает, что перебои затронут 7% и 3% мирового спроса на платину и палладий соответственно, что может поддержать цены на эти металлы.
Этот сбой способствует дефициту на рынке палладия даже в случае реализации наиболее негативного сценария на авторынке, предполагающего падение продаж и производства на 19% в 2020 г., говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Из-за произошедшего спотовые цены на палладий могут замедлить свое снижение, закрепившись выше уровня $2600 за унцию.
Чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн.
Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи во вторник, ее выручка в прошлом году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд, что обусловлено ростом продажи курятины, растительного масла и полуфабрикатов, а также покупкой РР.
Экспортная выручка составила $1,19 млрд, что составляет 58% от общей выручки (в 2018 году – 60%). Экспортная выручка возросла на 28% по сравнению с 2018 годом за счет роста продаж зерна, растительного масла и продуктов мясопереработки. (Интерфакс)
Запорожский депутат указал, что за весь прошлый год ему удалось заработать... еще 579 тысяч он получил в качестве дивидендов от банка «Аваль»,и 68 тысяч дивидендов от «Укрцентроэнерго». Также депутат указал зарплату по совместительству в 16,4 тысячи гривен в Харьковской национальной академии городского хозяйства.
Наличкой депутат-предприниматель указал 400 тысяч гривен, 190 тысяч долларов, 30 тысячи евро и 7,7 тысяч фунтов стерлингов. На банковском счету у него есть 53 тысячи гривен и 3,6 тысячи евро.
Величко указал, что взял в займ у харьковского адвоката Алексея Богомолова 1,8 миллиона гривен (какие у нас есть добрые люди!). Депутат также является членом Национальной Ассоциации Адвокатов Украины.
Также Величко указал наличие акций «Алчевского металлургического комбината» (номинальная стоимость 250 тысяч гривен), «Райфайзен банка Аваль» (номинальной стоимостью в 1,1 миллиона гривен), «Центрэнерго» ( 149 тысяч гривен) и «Укрнафта» (пять тысяч гривен). На праве собственности ему принадлежат ипотечные облигации фирмы «Правильная компания». В прошлом году на покупку акций народный избранник потратил 602 тысячи гривен. (061.ua)