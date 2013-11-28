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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2357235823592360

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 29
Сильный рост
7%
2
Рост
14%
4
Болото
66%
19
Падение
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:34

Крупнейший мировой производитель платины объявил форс-мажор по выпуску платиноидов в 2020 г.


6 марта.
FINMARKET.RU - Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший мировой производитель платины, объявил форс-мажор по выпуску платиноидов в этом году из-за остановки рафинировочного завода Anglo Converter Plant, вызванной угрозой взрыва одного из его блоков.

Компания снизила прогноз на 500 тыс. унций платины и 300 тыс. унций палладия.

Теперь Amplats рассчитывает выпустить 1,5-1,7 млн платины, 1,1-1,2 млн унций палладия и 250-300 тыс. унций родия.

Восстановительные работы на предприятии займут около 80 дней.

"ВТБ Капитал" отмечает, что перебои затронут 7% и 3% мирового спроса на платину и палладий соответственно, что может поддержать цены на эти металлы.

Этот сбой способствует дефициту на рынке палладия даже в случае реализации наиболее негативного сценария на авторынке, предполагающего падение продаж и производства на 19% в 2020 г., говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Из-за произошедшего спотовые цены на палладий могут замедлить свое снижение, закрепившись выше уровня $2600 за унцию.

Опубликовано ИА "Финмаркет"

http://www.finmarket.ru/database/news/5186343
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:43

Чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн.

Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи во вторник, ее выручка в прошлом году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд, что обусловлено ростом продажи курятины, растительного масла и полуфабрикатов, а также покупкой РР.

Экспортная выручка составила $1,19 млрд, что составляет 58% от общей выручки (в 2018 году – 60%). Экспортная выручка возросла на 28% по сравнению с 2018 годом за счет роста продаж зерна, растительного масла и продуктов мясопереработки. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:53

Запорожский депутат указал, что за весь прошлый год ему удалось заработать... еще 579 тысяч он получил в качестве дивидендов от банка «Аваль»,и 68 тысяч дивидендов от «Укрцентроэнерго». Также депутат указал зарплату по совместительству в 16,4 тысячи гривен в Харьковской национальной академии городского хозяйства.

Наличкой депутат-предприниматель указал 400 тысяч гривен, 190 тысяч долларов, 30 тысячи евро и 7,7 тысяч фунтов стерлингов. На банковском счету у него есть 53 тысячи гривен и 3,6 тысячи евро.

Величко указал, что взял в займ у харьковского адвоката Алексея Богомолова 1,8 миллиона гривен (какие у нас есть добрые люди!). Депутат также является членом Национальной Ассоциации Адвокатов Украины.

Также Величко указал наличие акций «Алчевского металлургического комбината» (номинальная стоимость 250 тысяч гривен), «Райфайзен банка Аваль» (номинальной стоимостью в 1,1 миллиона гривен), «Центрэнерго» ( 149 тысяч гривен) и «Укрнафта» (пять тысяч гривен). На праве собственности ему принадлежат ипотечные облигации фирмы «Правильная компания». В прошлом году на покупку акций народный избранник потратил 602 тысячи гривен. (061.ua)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:06

Платина 829,75 +79,95 +10,66%

за 1 день +10%

:lol: :lol: :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:35

Yuri_Z
чел бумагу туда сюда гоняет легализует чтоли..
я уже видео эту декларацию в прошлом году
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:50

vladislavlvov Всякое может быть.. Может чуть азартный человек :)
Статья из недавних:
https://www.061.ua/news/2721461/zaporoz ... ven-dohoda
Yuri_Z
 
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