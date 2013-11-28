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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 10:32
Кто - то сегодня будет на собрании по ZHEN ? Подскажите , приняли решение о распределении дивов ?
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V$Epropalo
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:17
V$Epropalo написав:
Кто - то сегодня будет на собрании по ZHEN ? Подскажите , приняли решение о распределении дивов ?
Доброго дня.
ПРийнято рішення не розподіляти прибуток за 2019 рік
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Дарина
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:44
Дарина написав: V$Epropalo написав:
Кто - то сегодня будет на собрании по ZHEN ? Подскажите , приняли решение о распределении дивов ?
Доброго дня.
ПРийнято рішення не розподіляти прибуток за 2019 рік
то Ви для цього зареєструвалися сьогодні на форумі , щоб так оперативно відгукнутися ? Дуже дякуємо , але інформація потребує перевірки .
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V$Epropalo
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:28
V$Epropalo написав: Дарина написав: V$Epropalo написав:
Кто - то сегодня будет на собрании по ZHEN ? Подскажите , приняли решение о распределении дивов ?
Доброго дня.
ПРийнято рішення не розподіляти прибуток за 2019 рік
то Ви для цього зареєструвалися сьогодні на форумі , щоб так оперативно відгукнутися ? Дуже дякуємо , але інформація потребує перевірки .
так, авже ж, можете перевірити
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Дарина
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Додано: Нед 19 кві, 2020 02:44
Подскажите, как включить пробную версию в interactive brokers ? Как торговать? Можно ссылку?
Я создал аккаунт, они открыли позже счет.
Я зашел успешно на портал. https://www.interactivebrokers.co.uk/portal/#/
Но нет кнопку "Пробная версия" или "trial version"
На мобильник поставить не получилось, не приходит СМС.
Поддержка не работает
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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