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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2359236023612362>

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 33
Сильный рост
12%
4
Рост
12%
4
Болото
61%
20
Падение
15%
5
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 10:32

ZHEN

Кто - то сегодня будет на собрании по ZHEN ? Подскажите , приняли решение о распределении дивов ?
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:17

  V$Epropalo написав:Кто - то сегодня будет на собрании по ZHEN ? Подскажите , приняли решение о распределении дивов ?

Доброго дня.
ПРийнято рішення не розподіляти прибуток за 2019 рік
Дарина
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:44

  Дарина написав:
  V$Epropalo написав:Кто - то сегодня будет на собрании по ZHEN ? Подскажите , приняли решение о распределении дивов ?

Доброго дня.
ПРийнято рішення не розподіляти прибуток за 2019 рік


то Ви для цього зареєструвалися сьогодні на форумі , щоб так оперативно відгукнутися ? Дуже дякуємо , але інформація потребує перевірки .
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:28

  V$Epropalo написав:
  Дарина написав:
  V$Epropalo написав:Кто - то сегодня будет на собрании по ZHEN ? Подскажите , приняли решение о распределении дивов ?

Доброго дня.
ПРийнято рішення не розподіляти прибуток за 2019 рік


то Ви для цього зареєструвалися сьогодні на форумі , щоб так оперативно відгукнутися ? Дуже дякуємо , але інформація потребує перевірки .

так, авже ж, можете перевірити
Дарина
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:44

Подскажите, как включить пробную версию в interactive brokers ? Как торговать? Можно ссылку?

Я создал аккаунт, они открыли позже счет.

Я зашел успешно на портал.
https://www.interactivebrokers.co.uk/portal/#/
Но нет кнопку "Пробная версия" или "trial version"

На мобильник поставить не получилось, не приходит СМС.

Поддержка не работает
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:09

proftpd66
Настройка счета - тренировочный счет (справа вверху)
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St/2
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:16

Сектор Healthcare летить в космос

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:46

Ural нефть минус 2$

https://fastpic.ru/view/111/2020/0420/f ... 6.jpg.html[quote][/quote]
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 08:59

  proftpd66 написав:Ural нефть минус 2$

https://fastpic.ru/view/111/2020/0420/f ... 6.jpg.html


вже написали що це пробема в ПЗ терміналів блумберг
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 07:58

  St/2 написав:proftpd66
Настройка счета - тренировочный счет (справа вверху)


можно торговать через веб-браузер?
Как я уже понял, нужно только через мобильное приложения или приложения для компа?

Просто мне не приходит СМС на Киевстар, не могу войти через приложени
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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