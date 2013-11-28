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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 33
Сильный рост
12%
4
Рост
12%
4
Болото
61%
20
Падение
15%
5
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:05

  bulldog-zp написав:UX-2019
Карантин
https://www.turboatom.com.ua/investors/297/7552

По моему - козлы, спецом подстроили.
Вывели часть чп в расходы, занизив выход так как понимали что в этом году придется 90% на двд отправить так как к моменту собрания КМУ скорее всего не обновит постановление, а теперь изза карантина перенесут собрание, КМУ примет новую постанову с двд 50% и они проголосуют на 50% от того, что осталось после их махинаций.
Это 5/5.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:01

Чистый консолидированный убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-марта 2020 года составил 220,91 млн грн, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно финансовому отчету "Мотор Сич" на ее сайте, размещенному во вторник, чистый доход предприятия по итогам первого кварта 2020 года сократился на 3,7% - до 2 млрд 56,52 млн грн.

По итогам 9 месяцев 2019 года чистый убыток предприятия составил 532,73 млн грн. Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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