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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:05
По моему - козлы, спецом подстроили.
Вывели часть чп в расходы, занизив выход так как понимали что в этом году придется 90% на двд отправить так как к моменту собрания КМУ скорее всего не обновит постановление, а теперь изза карантина перенесут собрание, КМУ примет новую постанову с двд 50% и они проголосуют на 50% от того, что осталось после их махинаций.
Это 5/5.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 19:01
Чистый консолидированный убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-марта 2020 года составил 220,91 млн грн, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Согласно финансовому отчету "Мотор Сич" на ее сайте, размещенному во вторник, чистый доход предприятия по итогам первого кварта 2020 года сократился на 3,7% - до 2 млрд 56,52 млн грн.
По итогам 9 месяцев 2019 года чистый убыток предприятия составил 532,73 млн грн. Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле. (Интерфакс)
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Додано: Вів 28 кві, 2020 19:23
По итогам проведенного во вторник (28 апреля) аукциона Минфин привлек в госбюджет 9,83 млрд грн благодаря размещению краткосрочных ценных бумаг в гривне и долларе США, передает пресс-служба Минфина.
В частности, трехмесячные гривневые ОВГЗ были размещены на 5,38 млрд грн со средневзвешенной ставкой доходности 11,24%.
Номинированные в долларе США облигации сроком обращения 6 месяцев были размещены на $53,3 млн под 3,29%, сроком обращения 9 месяцев — на $111,1 млн под 3,5%.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 19:52
пошли по грн ставочки вверх
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