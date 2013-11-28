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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2360236123622363

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 33
Сильный рост
12%
4
Рост
12%
4
Болото
61%
20
Падение
15%
5
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:05

  bulldog-zp написав:UX-2019
Карантин
https://www.turboatom.com.ua/investors/297/7552

По моему - козлы, спецом подстроили.
Вывели часть чп в расходы, занизив выход так как понимали что в этом году придется 90% на двд отправить так как к моменту собрания КМУ скорее всего не обновит постановление, а теперь изза карантина перенесут собрание, КМУ примет новую постанову с двд 50% и они проголосуют на 50% от того, что осталось после их махинаций.
Это 5/5.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:01

Чистый консолидированный убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-марта 2020 года составил 220,91 млн грн, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно финансовому отчету "Мотор Сич" на ее сайте, размещенному во вторник, чистый доход предприятия по итогам первого кварта 2020 года сократился на 3,7% - до 2 млрд 56,52 млн грн.

По итогам 9 месяцев 2019 года чистый убыток предприятия составил 532,73 млн грн. Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле. (Интерфакс)
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:23

облигации

По итогам проведенного во вторник (28 апреля) аукциона Минфин привлек в госбюджет 9,83 млрд грн благодаря размещению краткосрочных ценных бумаг в гривне и долларе США, передает пресс-служба Минфина.
В частности, трехмесячные гривневые ОВГЗ были размещены на 5,38 млрд грн со средневзвешенной ставкой доходности 11,24%.
Номинированные в долларе США облигации сроком обращения 6 месяцев были размещены на $53,3 млн под 3,29%, сроком обращения 9 месяцев — на $111,1 млн под 3,5%.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:52

Re: Идеи: портфель

пошли по грн ставочки вверх
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:56

ZHEN

  Дарина написав:Доброго дня.
ПРийнято рішення не розподіляти прибуток за 2019 рік


то Ви для цього зареєструвалися сьогодні на форумі , щоб так оперативно відгукнутися ? Дуже дякуємо , але інформація потребує перевірки .[/quote]
так, авже ж, можете перевірити[/quote]



Правильно забанили дезинформатора «обиженного» .... :mrgreen:


СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розподіл прибутку та збитків Товариства.

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:
Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, направити: - 100% - на виплату дивідендів.
AA+
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:45

АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году).
EBITDA "Укрзализныци" за 2019 год выросла на 6% по сравнению с итогами прошлого года - до 17,3 млрд грн.
При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн. (Интерфакс)
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 15:40

Аваль сливают, уже залили биды которые были по 30 коп.

Впереди цена 28 коп.


Райффайзен Банк Аваль за І квартал 2020 року звітує про прибуток 1,04 млрд грн (за аналогічний період 2019 року - 1,08 млрд грн).

ОТП Банк за січень-березень декларує прибуток 558,7 млн грн (за цей же період минулого року - 793 млн грн).

Укрсиббанк зафіксував прибуток 446,3 млн грн (за перші три місяці 2019 року - 622,9 млн грн).

Сітібанк завершив І квартал з прибутком 411,6 млн грн (за цей же період минулого року - 409,7 млн грн).

Креді Агріколь отримав прибуток 386 млн грн (за І квартал-2019 - 440 млн грн).

Кредобанк декларує прибуток 135,3 млн грн (за перші три місяці 2019 року - було 120,7 млн грн).

Аваль.
Январь +428
Февраль +798
Март +1040 нарастающим итого.

Январь +428
Февраль +370
Март +242
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:06

ПАО "Укрнафта" в январе-марте 2020 года получила 852,629 млн чистого убытка против 295,998 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), ее чистый доход снизился на 34,4% (на 2 млрд 303,497 млн грн) – до 4 млрд 397,212 млн грн, валовая прибыль – в 2,7 раза (на 2 млрд 470,214 млн грн), до 1 млрд 454,434 млн грн.

По состоянию на 31 марта 2020 года "Укрнафта" реализовала 5,1 тыс. тонн нефти на 36,61 млн грн (из добытых 383,4 тыс. тонн), 182,2 млн куб. м газа на 648,547 млн грн (из добытых 296,3 млн куб. м), 206,1 тыс. тонн нефтепродуктов на 3 млрд 447,001 млн грн, другой продукции – на 265,054 млн грн.
В первом квартале компания осуществила капитальный ремонт 38 нефтяных и газовых скважин, вывела из бездействия 59 скважин, провела восемь операций по интенсификации добычи.

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в январе-марте 2020 года составила 4,21 тыс. тонн/сутки, что на 1,5% больше показателя четвертого квартала прошлого года, газа – 3,26 млн куб. м/сутки (+2,8% к IV кварталу-2019).
"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС. (Интерфакс)
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:12

Падение мировых экономик в 2020

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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:59

Оновлення торговельної системи (Украинская биржа)
На 18 травня 2020 року заплановано перехід на нову версію торговельної платформи.
Нова версія програмного забезпечення торговельної системи оптимізована за швидкістю обробки даних і містить розширений функціонал, в тому числі в частині підтримки нових інструментів, про запуск яких буде оголошено пізніше.
За інструкцією з оновлення торгових терміналів просимо учасників торгів адресувати запит на електронну пошту trade@ux.uа.
Інтерфейс розповсюдження ринкових даних і підключення брокерських систем інтернет-трейдингу, побудований на базі міжнародного протоколу Financial Interexchange Protocol (FIX), буде працювати без змін.
Українська біржа - провідний оператор українського ринку цінних паперів. З перших місяців своєї роботи у 2009 році біржа стала технологічним лідером українського фондового ринку, вперше в Україні запустила ринок заявок, інтернет-трейдинг, операції репо, операції через центрального контрагента і строковий ринок.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою info@ux.ua або телефоном +380 (44) 495-7474.

http://www.ux.ua/a9931/?nt=301
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