По моему - козлы, спецом подстроили. Вывели часть чп в расходы, занизив выход так как понимали что в этом году придется 90% на двд отправить так как к моменту собрания КМУ скорее всего не обновит постановление, а теперь изза карантина перенесут собрание, КМУ примет новую постанову с двд 50% и они проголосуют на 50% от того, что осталось после их махинаций. Это 5/5.
Чистый консолидированный убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-марта 2020 года составил 220,91 млн грн, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Согласно финансовому отчету "Мотор Сич" на ее сайте, размещенному во вторник, чистый доход предприятия по итогам первого кварта 2020 года сократился на 3,7% - до 2 млрд 56,52 млн грн.
По итогам 9 месяцев 2019 года чистый убыток предприятия составил 532,73 млн грн. Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле. (Интерфакс)
По итогам проведенного во вторник (28 апреля) аукциона Минфин привлек в госбюджет 9,83 млрд грн благодаря размещению краткосрочных ценных бумаг в гривне и долларе США, передает пресс-служба Минфина. В частности, трехмесячные гривневые ОВГЗ были размещены на 5,38 млрд грн со средневзвешенной ставкой доходности 11,24%. Номинированные в долларе США облигации сроком обращения 6 месяцев были размещены на $53,3 млн под 3,29%, сроком обращения 9 месяцев — на $111,1 млн под 3,5%.
АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году). EBITDA "Укрзализныци" за 2019 год выросла на 6% по сравнению с итогами прошлого года - до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн. (Интерфакс)
ПАО "Укрнафта" в январе-марте 2020 года получила 852,629 млн чистого убытка против 295,998 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), ее чистый доход снизился на 34,4% (на 2 млрд 303,497 млн грн) – до 4 млрд 397,212 млн грн, валовая прибыль – в 2,7 раза (на 2 млрд 470,214 млн грн), до 1 млрд 454,434 млн грн.
По состоянию на 31 марта 2020 года "Укрнафта" реализовала 5,1 тыс. тонн нефти на 36,61 млн грн (из добытых 383,4 тыс. тонн), 182,2 млн куб. м газа на 648,547 млн грн (из добытых 296,3 млн куб. м), 206,1 тыс. тонн нефтепродуктов на 3 млрд 447,001 млн грн, другой продукции – на 265,054 млн грн. В первом квартале компания осуществила капитальный ремонт 38 нефтяных и газовых скважин, вывела из бездействия 59 скважин, провела восемь операций по интенсификации добычи.
Среднесуточная добыча нефти и конденсата в январе-марте 2020 года составила 4,21 тыс. тонн/сутки, что на 1,5% больше показателя четвертого квартала прошлого года, газа – 3,26 млн куб. м/сутки (+2,8% к IV кварталу-2019). "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС. (Интерфакс)
Оновлення торговельної системи (Украинская биржа) На 18 травня 2020 року заплановано перехід на нову версію торговельної платформи. Нова версія програмного забезпечення торговельної системи оптимізована за швидкістю обробки даних і містить розширений функціонал, в тому числі в частині підтримки нових інструментів, про запуск яких буде оголошено пізніше. За інструкцією з оновлення торгових терміналів просимо учасників торгів адресувати запит на електронну пошту trade@ux.uа. Інтерфейс розповсюдження ринкових даних і підключення брокерських систем інтернет-трейдингу, побудований на базі міжнародного протоколу Financial Interexchange Protocol (FIX), буде працювати без змін. Українська біржа - провідний оператор українського ринку цінних паперів. З перших місяців своєї роботи у 2009 році біржа стала технологічним лідером українського фондового ринку, вперше в Україні запустила ринок заявок, інтернет-трейдинг, операції репо, операції через центрального контрагента і строковий ринок. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою info@ux.ua або телефоном +380 (44) 495-7474.