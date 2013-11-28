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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:41
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.
Об этом заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.
По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.
По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
Среди других предложений - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничение без компенсаций 20% их производства. (epravda.com.ua)
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