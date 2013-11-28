Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом. Об этом заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт. По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год. Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн. Среди других предложений - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничение без компенсаций 20% их производства. (epravda.com.ua)
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Yuri_Z написав: Фонд государственного имущества (ФГИ) работает над подготовкой ПАО “Центрэнерго” к приватизации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
“Много чего говорят о “Центрэнерго”. Компания будет готовиться к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план”, — сказал глава государства в ходе пресс-конференции. (Укррудпром)
Yuri_Z написав: Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2020г с чистой прибылью 522 млн грн. Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил финансовый план АО "Турбоатом" (Харьков) на 2020 год с чистой прибылью 522,201 млн грн, что на 37% меньше аналогичного планового показателя на 2019 год, но на 66,3% больше фактического. Согласно документам, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", чистый доход от реализации продукции "Турбоатома" в текущем году ожидается на уровне 2,83 млрд грн – на 2% больше плана 2019 года и незначительно больше фактического прошлогоднего показателя. Как ожидается, финансовый результат "Турбоатома" от операционной деятельности должен составить 624,22 млн грн (против 534,38 млн грн в 2019 году), EBITDA - 844,22 млн грн (факт 2019 года – 767,49 млн грн).
"Реализация проекта плана позволит обеспечить выплаты АО "Турбоатом" в 2020 году в пользу государства в сумме 712,504 млн грн, в том числе налога на прибыль в размере 105,365 млн грн. Предусматривается получение чистой прибыли в размере 522,201 млн грн", - отмечается в пояснительной записке. Согласно документу, выплата дивидендов государству должна составить 118,127 млн грн (в 2019 году - 287,459 млн грн) Капитальные инвестиции на текущий год запланированы в размере 50 млн грн – на уровне плана на 2019 год (по факту они составили 39,87 млн грн), в том числе на приобретение основных средств – 13,4 млн грн, их модернизацию и реконструкцию – 18,5 млн грн.
Согласно плану, в 2020 году "Турбоатом" планирует изготовить и отгрузить 13 ед. энергетического оборудования, при этом планируемая доля двигателей и турбин в общем объеме чистого дохода составит 76,1% (против 95,1% в 2019 году), другой продукции – 23,9%. Планируется, что численность работников предприятия к концу года сократится на 28 человек к 2019 году – до 3,435 тыс. человек. Как сообщалось, в 2019 году "Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,4 раза к 2018 году, до 314,07 млн грн (при утвержденном обновленном финплане 827,7 млн грн), чистый доход вырос на 7,6% - до 2,822 млн грн (план – 2,77 млрд грн). "Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
По данным НКЦБФР на первый квартал 2020 года государству в лице ФГИ принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd. (Интерфакс)