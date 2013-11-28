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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 35
Сильный рост
11%
4
Рост
11%
4
Болото
63%
22
Падение
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:41

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.
Об этом заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.
По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.
По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
Среди других предложений - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничение без компенсаций 20% их производства. (epravda.com.ua)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:51

http://www.ux.ua/a9877/?nt=303
кто-нибудь слышал, запустили, тестят сервис от монобанды или загнулось?
user412
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:26

Отбираем акции для покупки

Начало с 4:39
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:36

"Центрэнерго" подталкивают к банкротству. Предприятие обескровлено
https://delo.ua/business/centrenergo-po ... ri-368503/
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:02

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ МОЖЕ ПЕРЕДАТИ В ЗАСТАВУ ДЛЯ НБУ АКТИВИ НА 17 МЛРД ГРН
http://финбаланс.ком.юа/news/rayffayze ... 7-mlrd-hrn
Очень хочется авалю денег под 8% ?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:31

  Yuri_Z написав: Фонд государственного имущества (ФГИ) работает над подготовкой ПАО “Центрэнерго” к приватизации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Много чего говорят о “Центрэнерго”. Компания будет готовиться к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план”, — сказал глава государства в ходе пресс-конференции. (Укррудпром)

Популизм (пиз*#&?) или все-таки началось
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:33

  Yuri_Z написав: Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2020г с чистой прибылью 522 млн грн.
Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил финансовый план АО "Турбоатом" (Харьков) на 2020 год с чистой прибылью 522,201 млн грн, что на 37% меньше аналогичного планового показателя на 2019 год, но на 66,3% больше фактического.
Согласно документам, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", чистый доход от реализации продукции "Турбоатома" в текущем году ожидается на уровне 2,83 млрд грн – на 2% больше плана 2019 года и незначительно больше фактического прошлогоднего показателя.
Как ожидается, финансовый результат "Турбоатома" от операционной деятельности должен составить 624,22 млн грн (против 534,38 млн грн в 2019 году), EBITDA - 844,22 млн грн (факт 2019 года – 767,49 млн грн).

"Реализация проекта плана позволит обеспечить выплаты АО "Турбоатом" в 2020 году в пользу государства в сумме 712,504 млн грн, в том числе налога на прибыль в размере 105,365 млн грн. Предусматривается получение чистой прибыли в размере 522,201 млн грн", - отмечается в пояснительной записке.
Согласно документу, выплата дивидендов государству должна составить 118,127 млн грн (в 2019 году - 287,459 млн грн)
Капитальные инвестиции на текущий год запланированы в размере 50 млн грн – на уровне плана на 2019 год (по факту они составили 39,87 млн грн), в том числе на приобретение основных средств – 13,4 млн грн, их модернизацию и реконструкцию – 18,5 млн грн.

Согласно плану, в 2020 году "Турбоатом" планирует изготовить и отгрузить 13 ед. энергетического оборудования, при этом планируемая доля двигателей и турбин в общем объеме чистого дохода составит 76,1% (против 95,1% в 2019 году), другой продукции – 23,9%.
Планируется, что численность работников предприятия к концу года сократится на 28 человек к 2019 году – до 3,435 тыс. человек.
Как сообщалось, в 2019 году "Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,4 раза к 2018 году, до 314,07 млн грн (при утвержденном обновленном финплане 827,7 млн грн), чистый доход вырос на 7,6% - до 2,822 млн грн (план – 2,77 млрд грн).
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По данным НКЦБФР на первый квартал 2020 года государству в лице ФГИ принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:25

В среду Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект, который заставит китайские компании, такие как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., уйти с фондовых бирж США
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:04

  Yuri_Z написав:
  Yuri_Z написав: [b]Кабмин утвердил финплан Предусматривается получение чистой прибыли в размере 522,201 млн грн", - отмечается в пояснительной записке.
Согласно документу, выплата дивидендов государству должна составить 118,127 млн грн (в 2019 году - 287,459 млн грн)

Звучит так себе. Похоже что планируют 30% на двд отправить, сколько можно сокращать то, и куда остальное всрать собираются?
UX-2019
 
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