Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил финансовый план АО "Турбоатом" (Харьков) на 2020 год с чистой прибылью 522,201 млн грн, что на 37% меньше аналогичного планового показателя на 2019 год, но на 66,3% больше фактического.Согласно документам, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", чистый доход от реализации продукции "Турбоатома" в текущем году ожидается на уровне 2,83 млрд грн – на 2% больше плана 2019 года и незначительно больше фактического прошлогоднего показателя.Как ожидается, финансовый результат "Турбоатома" от операционной деятельности должен составить 624,22 млн грн (против 534,38 млн грн в 2019 году), EBITDA - 844,22 млн грн (факт 2019 года – 767,49 млн грн)."Реализация проекта плана позволит обеспечить выплаты АО "Турбоатом" в 2020 году в пользу государства в сумме 712,504 млн грн, в том числе налога на прибыль в размере 105,365 млн грн. Предусматривается получение чистой прибыли в размере 522,201 млн грн", - отмечается в пояснительной записке.Согласно документу, выплата дивидендов государству должна составить 118,127 млн грн (в 2019 году - 287,459 млн грн)Капитальные инвестиции на текущий год запланированы в размере 50 млн грн – на уровне плана на 2019 год (по факту они составили 39,87 млн грн), в том числе на приобретение основных средств – 13,4 млн грн, их модернизацию и реконструкцию – 18,5 млн грн.Согласно плану, в 2020 году "Турбоатом" планирует изготовить и отгрузить 13 ед. энергетического оборудования, при этом планируемая доля двигателей и турбин в общем объеме чистого дохода составит 76,1% (против 95,1% в 2019 году), другой продукции – 23,9%.Планируется, что численность работников предприятия к концу года сократится на 28 человек к 2019 году – до 3,435 тыс. человек.Как сообщалось, в 2019 году "Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,4 раза к 2018 году, до 314,07 млн грн (при утвержденном обновленном финплане 827,7 млн грн), чистый доход вырос на 7,6% - до 2,822 млн грн (план – 2,77 млрд грн)."Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.По данным НКЦБФР на первый квартал 2020 года государству в лице ФГИ принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd. (Интерфакс)