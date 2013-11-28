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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 35
Сильный рост
11%
4
Рост
11%
4
Болото
63%
22
Падение
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:33

  PS4 написав:ждем аваль по 20 копеек
уже скоро)))


И Центр по 1 грн ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:07

ПриватБанк ожидает сокращение прибыли 2020 г. в 1,9 раза

Намёк на bavl...
Yuri_Z
 
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