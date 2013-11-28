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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:33
PS4 написав:
ждем аваль по 20 копеек
уже скоро)))
И Центр по 1 грн ))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 тра, 2020 22:07
ПриватБанк ожидает сокращение прибыли 2020 г. в 1,9 раза
Намёк на bavl...
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Yuri_Z
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