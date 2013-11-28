И Центр по 1 грн ))))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:33
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:07
Намёк на bavl...
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:04
Намек на аваль, по сальдовому за 4 мес +1,363млн (+327 за карантинный апрель).
З.Ы. Как там было...
4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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