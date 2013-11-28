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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 36
Сильный рост
11%
4
Рост
11%
4
Болото
64%
23
Падение
14%
5
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:33

  PS4 написав:ждем аваль по 20 копеек
уже скоро)))


И Центр по 1 грн ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:07

ПриватБанк ожидает сокращение прибыли 2020 г. в 1,9 раза

Намёк на bavl...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:04

  Yuri_Z написав:
ПриватБанк ожидает сокращение прибыли 2020 г. в 1,9 раза

Намёк на bavl...

Намек на аваль, по сальдовому за 4 мес +1,363млн (+327 за карантинный апрель). :wink:
З.Ы. Как там было...
4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:19

Investor_33
Цыплят по осени посчитаем
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:22

  Yuri_Z написав:Investor_33
Цыплят по осени посчитаем

Как скажете)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:35

бородатая бабушка думает, что она вечная.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/25/660934/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:41

“Укрнафта” в системі розкриття інформації НКЦПФР повідомила, що 20.05.2020 наглядова рада компанії вирішила припинити проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління “у зв`язку із зміною поточної економічної ситуації”, також “у зв`язку з припиненням конкурсу” на посаду глави правління було обрано Олега Геза (наразі є в.о. глави правління “Укрнафти”).

http://финбаланс.ком.юа/news/nahlyadov ... pravlinnya
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:05

  Investor_33 написав:
  Yuri_Z написав:
ПриватБанк ожидает сокращение прибыли 2020 г. в 1,9 раза

Намёк на bavl...

Намек на аваль, по сальдовому за 4 мес +1,363млн (+327 за карантинный апрель). :wink:
З.Ы. Как там было...
4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн


Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле.
Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать.
Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:22

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле.
Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать.
Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу

У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+.
З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:12

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле.
Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать.
Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу

У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+.
З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак)


Зафиксировались в кеш? Если нет - то вся доходности просто цифры. Приятная, но виртуальная реальность.
lrs7719
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