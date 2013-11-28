ПриватБанк ожидает сокращение прибыли 2020 г. в 1,9 раза
Намёк на bavl...
Намек на аваль, по сальдовому за 4 мес +1,363млн (+327 за карантинный апрель). З.Ы. Как там было... 4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Yuri_Z написав:Investor_33 Цыплят по осени посчитаем
Как скажете)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
“Укрнафта” в системі розкриття інформації НКЦПФР повідомила, що 20.05.2020 наглядова рада компанії вирішила припинити проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління “у зв`язку із зміною поточної економічної ситуації”, також “у зв`язку з припиненням конкурсу” на посаду глави правління було обрано Олега Геза (наразі є в.о. глави правління “Укрнафти”).
ПриватБанк ожидает сокращение прибыли 2020 г. в 1,9 раза
Намёк на bavl...
Намек на аваль, по сальдовому за 4 мес +1,363млн (+327 за карантинный апрель). З.Ы. Как там было... 4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле. Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать. Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу.
lrs7719 написав:Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле. Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать. Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу
У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+. З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
lrs7719 написав:Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле. Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать. Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу
У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+. З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак)
Зафиксировались в кеш? Если нет - то вся доходности просто цифры. Приятная, но виртуальная реальность.