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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2363236423652366 Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два? Идеи: портфель 2.8 5 36 Сильный рост 11% 4 Рост 11% 4 Болото 64% 23 Падение 14% 5 Всього голосів : 36 Додано: Сер 27 тра, 2020 21:28 lrs7719 написав: Investor_33 написав: lrs7719 написав: Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле.

Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать.

Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле.Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать.Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу

У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+.

З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак) У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+.З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак)



Зафиксировались в кеш? Если нет - то вся доходности просто цифры. Приятная, но виртуальная реальность. Зафиксировались в кеш? Если нет - то вся доходности просто цифры. Приятная, но виртуальная реальность.

Возможно вы и правы, но у меня другое видение ситуации. Падения ВВП стран это не кризис а следствие карантина, кризиса ИМХО не будет до 2022го года (от жеж какая красивая цифра ). Все вокруг уже 3 года орут о мировом кризисе, а сейчас с н силой, его пока не будет.

Так что сижу в авале как минимум до ОСА по результатам 2020го года, ЧП регулярно хорошую показывают и двд платят ... чего еще нада? Возможно вы и правы, но у меня другое видение ситуации. Падения ВВП стран это не кризис а следствие карантина, кризиса ИМХО не будет до 2022го года (от жеж какая красивая цифра). Все вокруг уже 3 года орут о мировом кризисе, а сейчас с н силой, его пока не будет.Так что сижу в авале как минимум до ОСА по результатам 2020го года, ЧП регулярно хорошую показывают и двд платят ... чего еще нада? St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 1002 З нами з: 16.05.17 Подякував: 58 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2363236423652366 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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