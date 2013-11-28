lrs7719 написав:Investor_33 написав:
У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+.
З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак)
Зафиксировались в кеш? Если нет - то вся доходности просто цифры. Приятная, но виртуальная реальность.
Возможно вы и правы, но у меня другое видение ситуации. Падения ВВП стран это не кризис а следствие карантина, кризиса ИМХО не будет до 2022го года (от жеж какая красивая цифра ). Все вокруг уже 3 года орут о мировом кризисе, а сейчас с н силой, его пока не будет.
Так что сижу в авале как минимум до ОСА по результатам 2020го года, ЧП регулярно хорошую показывают и двд платят ... чего еще нада?