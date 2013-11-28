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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:28
lrs7719 написав: Investor_33 написав: lrs7719 написав:
Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле.
Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать.
Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу
У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+.
З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак)
Зафиксировались в кеш? Если нет - то вся доходности просто цифры. Приятная, но виртуальная реальность.
Возможно вы и правы, но у меня другое видение ситуации. Падения ВВП стран это не кризис а следствие карантина, кризиса ИМХО не будет до 2022го года (от жеж какая красивая цифра
). Все вокруг уже 3 года орут о мировом кризисе, а сейчас с н силой, его пока не будет.
Так что сижу в авале как минимум до ОСА по результатам 2020го года, ЧП регулярно хорошую показывают и двд платят ... чего еще нада?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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