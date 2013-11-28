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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2363236423652366

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.8 5 38
Сильный рост
13%
5
Рост
11%
4
Болото
61%
23
Падение
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:28

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Оптимизм это здорово, когда он основан на здравом смысле.
Аваль - это последнее. Не из того, что есть, а вообще. Уже это должно весьма напрягать.
Впрочем всё последовательно, сначала центр по 3-4, затем бавл по номиналу

У меня аваль как альтернатива депозиту или баксоматрацу с мечтаниями о курсе 30+.
З.Ы. Я ж не навязываю а говорю всёпропальщикам что дивроходность в районе 20% годовых в гривне (а уменя за последние 3 года и в долларе, курс около 27 был когда я заходил и ценник около 20коп/ак)


Зафиксировались в кеш? Если нет - то вся доходности просто цифры. Приятная, но виртуальная реальность.

Возможно вы и правы, но у меня другое видение ситуации. Падения ВВП стран это не кризис а следствие карантина, кризиса ИМХО не будет до 2022го года (от жеж какая красивая цифра :D ). Все вокруг уже 3 года орут о мировом кризисе, а сейчас с н силой, его пока не будет.
Так что сижу в авале как минимум до ОСА по результатам 2020го года, ЧП регулярно хорошую показывают и двд платят ... чего еще нада? :roll:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:39

  Investor_33 написав:Так что сижу в авале как минимум до ОСА по результатам 2020го года, ЧП регулярно хорошую показывают и двд платят ... чего еще нада? :roll:


Вот с этим согласен полностью, особенно если это в рамках диверсификации. А что будет, конечно, никто не знает, но жить то как то надо сейчас.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:55

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:Так что сижу в авале как минимум до ОСА по результатам 2020го года, ЧП регулярно хорошую показывают и двд платят ... чего еще нада? :roll:


Вот с этим согласен полностью, особенно если это в рамках диверсификации. А что будет, конечно, никто не знает, но жить то как то надо сейчас.

Ну, конечно не без диверсификации. Вот всё руки чешутся докупить (думаю 40+коп увидив в этом году), да после того как Вас почитаю и еще некоторых тут на форуме - всё откладываю))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:03

  Yuri_T написав:бородатая бабушка думает, что она вечная.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/25/660934/

волк из басни Эзопа или мальчик-пастух который кричал волк?
Время покажет.
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"безидейно, одиночество мое"
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:19

Re: Идеи: портфель

Доброго дня , панство.
Підкажіть будь-ласка , через якого брокера краще торгувати на іноземних фондових біржах ?
Дякую.
Остап
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